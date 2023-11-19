19 ноября 2023

Что нашли в крови подростка, подозреваемого в двойном убийстве в Екатеринбурге

Подросток, подозреваемый в двойном убийстве в Екатеринбурге, был трезв
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, убийство, нападение, покушение, уголовник, маньяк, нож
Школьник напал на девушку и женщину с ножом в руках (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге

В крови 16-летнего подростка, который подозревается в убийстве 14-летней подруги и ее мамы в Екатеринбурге, не нашли наркотиков. По данным источника в силовых структурах, парень также был трезв в момент происшествия.

«Если честно, это удивляет и пугает. Не каждый взрослый убийца-рецидивист способен на такую жестокость. Но в крови мальчика ничего нет», — пишет Е1.RU, ссылаясь на собственный источник.

Школьник, по словам инсайдера, действовал хладнокровно и расчетливо — бил ножом по жизненно важным органам. Кроме этого, парень убил и собаку семейства.

О двойном убийстве стало известно 14 ноября. Подозреваемым стал 16-летний подросток. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление.

Однако в СК утверждают, что мотивом убийства является кража денег (он украл у женщины 20 тысяч рублей). Подростка отправили под стражу. 17 ноября убитых похоронили на Окружном кладбище. Подробнее о громком преступлении — в сюжете URA.RU.

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В крови 16-летнего подростка, который подозревается в убийстве 14-летней подруги и ее мамы в Екатеринбурге, не нашли наркотиков. По данным источника в силовых структурах, парень также был трезв в момент происшествия. «Если честно, это удивляет и пугает. Не каждый взрослый убийца-рецидивист способен на такую жестокость. Но в крови мальчика ничего нет», — пишет Е1.RU, ссылаясь на собственный источник. Школьник, по словам инсайдера, действовал хладнокровно и расчетливо — бил ножом по жизненно важным органам. Кроме этого, парень убил и собаку семейства. О двойном убийстве стало известно 14 ноября. Подозреваемым стал 16-летний подросток. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. Однако в СК утверждают, что мотивом убийства является кража денег (он украл у женщины 20 тысяч рублей). Подростка отправили под стражу. 17 ноября убитых похоронили на Окружном кладбище. Подробнее о громком преступлении — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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