Что нашли в крови подростка, подозреваемого в двойном убийстве в Екатеринбурге

В крови 16-летнего подростка, который подозревается в убийстве 14-летней подруги и ее мамы в Екатеринбурге, не нашли наркотиков. По данным источника в силовых структурах, парень также был трезв в момент происшествия.
«Если честно, это удивляет и пугает. Не каждый взрослый убийца-рецидивист способен на такую жестокость. Но в крови мальчика ничего нет», — пишет Е1.RU, ссылаясь на собственный источник.
Школьник, по словам инсайдера, действовал хладнокровно и расчетливо — бил ножом по жизненно важным органам. Кроме этого, парень убил и собаку семейства.
О двойном убийстве стало известно 14 ноября. Подозреваемым стал 16-летний подросток. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление.
Однако в СК утверждают, что мотивом убийства является кража денег (он украл у женщины 20 тысяч рублей). Подростка отправили под стражу. 17 ноября убитых похоронили на Окружном кладбище. Подробнее о громком преступлении — в сюжете URA.RU.
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