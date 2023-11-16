В Екатеринбурге похоронили мать и дочь, которых зарезал школьник

17 ноября 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Прощание прошло на Окружном кладбище (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге На Окружном кладбище Екатеринбурга простились с 14-летней Аленой (имя изменено) и ее 62-летней мамой, которых, предположительно, зарезал 16-летний парень. На прощании было около 40 человек. Одноклассники и близкие подруги девочки на похоронах не были. Они признались URA.RU, что не знали об этом. «На прощании было около 40 человек. Многие не смогли сдержать слез», — пишет «КП-Екатеринбург». Старший брат подозреваемого Алексей на похоронах также не был. О двойном убийстве в Железнодорожном районе стало известно 14 ноября. Подозреваемым стал 16-летний подросток. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. Однако в СК утверждают, что мотивом убийства является кража денег (после ЧП он своровал банковскую карточку женщины). Подростка отправили под стражу. Подробнее о громком преступлении — в сюжете URA.RU.

На Окружном кладбище Екатеринбурга простились с 14-летней Аленой (имя изменено) и ее 62-летней мамой, которых, предположительно, зарезал 16-летний парень. На прощании было около 40 человек. Одноклассники и близкие подруги девочки на похоронах не были. Они признались URA.RU, что не знали об этом. «На прощании было около 40 человек. Многие не смогли сдержать слез», — пишет «КП-Екатеринбург». Старший брат подозреваемого Алексей на похоронах также не был. О двойном убийстве в Железнодорожном районе стало известно 14 ноября. Подозреваемым стал 16-летний подросток. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. Однако в СК утверждают, что мотивом убийства является кража денег (после ЧП он своровал банковскую карточку женщины). Подростка отправили под стражу. Подробнее о громком преступлении — в сюжете URA.RU.