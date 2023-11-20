В Раде начали открыто критиковать Залужного

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный не решает вопросы в армии, а также игнорирует существующие проблемы. Об этом заявила депутат фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая, которая опубликовала в соцсети пост с фото Залужного в компании члена Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Даны Яровой.
В сообщении Безуглой говорится, что «у генерала есть время на даму» (речь идет о Яровой — прим. URA.RU). При этом Залужный якобы ни разу не посетил ни один территориальный центр комплектования и соцподдержки, передает издание «Страна.ua».
На обвинение депутата ответил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он заявил, что удаляет Безуглую из всех соцсетей и мессенджеров из-за критики в адрес Залужного и потому что она «достала».
Залужный вызвал панику на Западе, дав интервью изданию The Economist. Журналистам он рассказал о тупике, в котором оказались ВСУ. По версии украинских СМИ, Залужный станет серьезным конкурентом президенту Украины Владимиру Зеленскому на предстоящих выборах. При этом различные политологи заявляют о продолжительном конфликте Залужного и Зеленского, сообщает
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