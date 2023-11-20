20 ноября 2023

В Раде начали открыто критиковать Залужного

Депутат Безуглая раскритиковала Залужного за игнорирование проблем ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
На Украине обвиняют Валерия Залужного в том, что он игнорирует проблемы ВСУ Фото:
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный не решает вопросы в армии, а также игнорирует существующие проблемы. Об этом заявила депутат фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая, которая опубликовала в соцсети пост с фото Залужного в компании члена Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Даны Яровой.

В сообщении Безуглой говорится, что «у генерала есть время на даму» (речь идет о Яровой — прим. URA.RU). При этом Залужный якобы ни разу не посетил ни один территориальный центр комплектования и соцподдержки, передает издание «Страна.ua».

На обвинение депутата ответил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он заявил, что удаляет Безуглую из всех соцсетей и мессенджеров из-за критики в адрес Залужного и потому что она «достала».

Залужный вызвал панику на Западе, дав интервью изданию The Economist. Журналистам он рассказал о тупике, в котором оказались ВСУ. По версии украинских СМИ, Залужный станет серьезным конкурентом президенту Украины Владимиру Зеленскому на предстоящих выборах. При этом различные политологи заявляют о продолжительном конфликте Залужного и Зеленского, сообщает Life. В офисе украинского президента это отрицают.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный не решает вопросы в армии, а также игнорирует существующие проблемы. Об этом заявила депутат фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая, которая опубликовала в соцсети пост с фото Залужного в компании члена Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Даны Яровой. В сообщении Безуглой говорится, что «у генерала есть время на даму» (речь идет о Яровой — прим. URA.RU). При этом Залужный якобы ни разу не посетил ни один территориальный центр комплектования и соцподдержки, передает издание «Страна.ua». На обвинение депутата ответил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он заявил, что удаляет Безуглую из всех соцсетей и мессенджеров из-за критики в адрес Залужного и потому что она «достала». Залужный вызвал панику на Западе, дав интервью изданию The Economist. Журналистам он рассказал о тупике, в котором оказались ВСУ. По версии украинских СМИ, Залужный станет серьезным конкурентом президенту Украины Владимиру Зеленскому на предстоящих выборах. При этом различные политологи заявляют о продолжительном конфликте Залужного и Зеленского, сообщает Life. В офисе украинского президента это отрицают.
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