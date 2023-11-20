Курганским участникам СВО помогут быстрее рассмотреть обращения о помощи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Судебные приставы Курганской области будут рассматривать обращения за помощью от участников СВО в индивидуальном порядке. Об этом в ведомстве региона сообщили в ходе рабочей встречи с представителями президентского фонда «Защитники Отечества».

«Представители регионального фонда „Защитники Отечества“ провели рабочую встречу с сотрудниками УФССП России по Курганской области. Судебные приставы подтвердили готовность рассматривать обращения военнослужащих в индивидуальном порядке», — говорится в сообщении группы фонда в соцсети «ВКонтакте». Также приставы дали консультации по вопросам приостановки исполнительных производств, возбужденных в отношении участников СВО.

В этом году областным Управлением ФССП и филиалом госфонда «Защитники Отечества» было заключено соглашение о сотрудничестве. Его подписали главный судебный пристав региона Ирина Уварова и руководитель фонда Наталья Семина.

URA.RU сообщало, что с начала лета уральские филиалы фонда «Защитники Отечества» получили более 23 тысяч обращений. Об этом сообщалось в пресс-службе полпредства президента РФ в УрФО. Создание фонда поддержки участников спецоперации и семей погибших бойцов было инициировано главой государства Владимиром Путиным.