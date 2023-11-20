20 ноября 2023

Курганские приставы будут принимать обращения бойцов СВО в особом порядке. Фото

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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, автомат калашникова, спецназ, боевые действия, штурмовики, участник сво
Курганским участникам СВО помогут быстрее рассмотреть обращения о помощи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Судебные приставы Курганской области будут рассматривать обращения за помощью от участников СВО в индивидуальном порядке. Об этом в ведомстве региона сообщили в ходе рабочей встречи с представителями президентского фонда «Защитники Отечества».

«Представители регионального фонда „Защитники Отечества“ провели рабочую встречу с сотрудниками УФССП России по Курганской области. Судебные приставы подтвердили готовность рассматривать обращения военнослужащих в индивидуальном порядке», — говорится в сообщении группы фонда в соцсети «ВКонтакте». Также приставы дали консультации по вопросам приостановки исполнительных производств, возбужденных в отношении участников СВО.

В этом году областным Управлением ФССП и филиалом госфонда «Защитники Отечества» было заключено соглашение о сотрудничестве. Его подписали главный судебный пристав региона Ирина Уварова и руководитель фонда Наталья Семина.

URA.RU сообщало, что с начала лета уральские филиалы фонда «Защитники Отечества» получили более 23 тысяч обращений. Об этом сообщалось в пресс-службе полпредства президента РФ в УрФО. Создание фонда поддержки участников спецоперации и семей погибших бойцов было инициировано главой государства Владимиром Путиным.

Судебные приставы заявили о готовности рассматривать обращения участников СВО в индивидуальном порядке
Судебные приставы заявили о готовности рассматривать обращения участников СВО в индивидуальном порядке
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Судебные приставы Курганской области будут рассматривать обращения за помощью от участников СВО в индивидуальном порядке. Об этом в ведомстве региона сообщили в ходе рабочей встречи с представителями президентского фонда «Защитники Отечества». «Представители регионального фонда „Защитники Отечества“ провели рабочую встречу с сотрудниками УФССП России по Курганской области. Судебные приставы подтвердили готовность рассматривать обращения военнослужащих в индивидуальном порядке», — говорится в сообщении группы фонда в соцсети «ВКонтакте». Также приставы дали консультации по вопросам приостановки исполнительных производств, возбужденных в отношении участников СВО. В этом году областным Управлением ФССП и филиалом госфонда «Защитники Отечества» было заключено соглашение о сотрудничестве. Его подписали главный судебный пристав региона Ирина Уварова и руководитель фонда Наталья Семина. URA.RU сообщало, что с начала лета уральские филиалы фонда «Защитники Отечества» получили более 23 тысяч обращений. Об этом сообщалось в пресс-службе полпредства президента РФ в УрФО. Создание фонда поддержки участников спецоперации и семей погибших бойцов было инициировано главой государства Владимиром Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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