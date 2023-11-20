20 ноября 2023

В Тюмени зафиксировано критическое обмеление Туры

Уровень воды в тюменской Туре за сутки снизился на 12 см
© Служба новостей «URA.RU»
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Обмелевшая Тура. Тюмень, набережная тюмени, набережная туры, река тура, обмеление, обмеление туры
Проблема с сильным обмелением Туры наблюдается еще с лета Фото:

За сутки уровень воды в реке Тура в Тюмени упал на 12 сантиметров — это самое быстрое обмеление за последние месяцы. Информация представлена в данных тюменского гидропоста.

«Тура, Тюмень. Уровень воды за сутки опустился на 12 сантиметров, составив -87 см», — говорится в данных тюменского гидропоста.

Настолько резкое снижение воды в реке является нетипичным. При этом исторический минимум в -95 см пока не достигнут. Ранее он был зафиксирован 1 октября.

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За сутки уровень воды в реке Тура в Тюмени упал на 12 сантиметров — это самое быстрое обмеление за последние месяцы. Информация представлена в данных тюменского гидропоста. «Тура, Тюмень. Уровень воды за сутки опустился на 12 сантиметров, составив -87 см», — говорится в данных тюменского гидропоста. Настолько резкое снижение воды в реке является нетипичным. При этом исторический минимум в -95 см пока не достигнут. Ранее он был зафиксирован 1 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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