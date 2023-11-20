В Тюмени зафиксировано критическое обмеление Туры

Проблема с сильным обмелением Туры наблюдается еще с лета
За сутки уровень воды в реке Тура в Тюмени упал на 12 сантиметров — это самое быстрое обмеление за последние месяцы. Информация представлена в данных тюменского гидропоста.
«Тура, Тюмень. Уровень воды за сутки опустился на 12 сантиметров, составив -87 см», — говорится в данных тюменского гидропоста.
Настолько резкое снижение воды в реке является нетипичным. При этом исторический минимум в -95 см пока не достигнут. Ранее он был зафиксирован 1 октября.
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