В Тюмени зафиксировано критическое обмеление Туры

Уровень воды в тюменской Туре за сутки снизился на 12 см

21 ноября 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Проблема с сильным обмелением Туры наблюдается еще с лета Фото: Денис Моргунов © URA.RU За сутки уровень воды в реке Тура в Тюмени упал на 12 сантиметров — это самое быстрое обмеление за последние месяцы. Информация представлена в данных тюменского гидропоста. «Тура, Тюмень. Уровень воды за сутки опустился на 12 сантиметров, составив -87 см», — говорится в данных тюменского гидропоста. Настолько резкое снижение воды в реке является нетипичным. При этом исторический минимум в -95 см пока не достигнут. Ранее он был зафиксирован 1 октября.

За сутки уровень воды в реке Тура в Тюмени упал на 12 сантиметров — это самое быстрое обмеление за последние месяцы. Информация представлена в данных тюменского гидропоста. «Тура, Тюмень. Уровень воды за сутки опустился на 12 сантиметров, составив -87 см», — говорится в данных тюменского гидропоста. Настолько резкое снижение воды в реке является нетипичным. При этом исторический минимум в -95 см пока не достигнут. Ранее он был зафиксирован 1 октября.