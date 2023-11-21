В Тюменскую область приехала съемочная группа тревел-шоу

В Тюменской области снимают новый выпуск тревел-шоу «Сесиль в стране чудес»
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Съемки фильма у Дмитрия Шишкина. Екатеринбург, плеже сесиль
Ведущая Сесиль Плеже посетила Тобольский район Фото:

В Тюменской области снимают новый выпуск тревел-шоу «Сесиль в стране чудес» телеканала «Моя планета». Об этом в своих социальных сетях рассказал глава администрации Тобольского района Леонид Митрюшкин.

«Встречал чудесный закат на реке Сибирке вместе со съемочной группой федерального телеканала „Моя планета“. Это место войдет в одну из серий телепроекта „Сесиль в стране чудес“, где ведущая-француженка Сесиль Плеже расскажет о Тюменской области», — написал Митрюшкин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В Тобольском районе ведущую тревел-шоу заинтересовал разлом, где Сибирка впадает в Иртыш. Ранее на это место уже приезжали съемочные группы других программ. В частности, велись съемки для шоу «Неизвестные маршруты России» телеканала «Культура».

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В Тюменской области снимают новый выпуск тревел-шоу «Сесиль в стране чудес» телеканала «Моя планета». Об этом в своих социальных сетях рассказал глава администрации Тобольского района Леонид Митрюшкин. «Встречал чудесный закат на реке Сибирке вместе со съемочной группой федерального телеканала „Моя планета“. Это место войдет в одну из серий телепроекта „Сесиль в стране чудес“, где ведущая-француженка Сесиль Плеже расскажет о Тюменской области», — написал Митрюшкин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В Тобольском районе ведущую тревел-шоу заинтересовал разлом, где Сибирка впадает в Иртыш. Ранее на это место уже приезжали съемочные группы других программ. В частности, велись съемки для шоу «Неизвестные маршруты России» телеканала «Культура».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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