Экс-директор Пушкинского музея в Екатеринбурге после скандала нашла новое место работы

Кристина Горланова возглавила арт-резиденцию «Выкса» в Нижнем Новгороде

22 ноября 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Горланова переехала в Нижний Новгород в конце лета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший директор уральского филиала ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ) в Екатеринбурге Кристина Горланова, которая громко покинула свой пост в июле этого года, нашла новое место работы. Она возглавила арт-резиденцию «Выкса» в Нижнем Новгороде. «Куратор и художница Кристина Горланова была назначена новым куратором арт-резиденции „Выкса“, заменив Алису Багдонайте, которая занимала эту позицию до июля 2023 года. Кристина возьмет на себя сопровождение нынешних арт-резидентов и начнет планировать опен-колл следующего сезона», — говорится в соцсетях арт-резиденции. Также Горланова является программным куратором арт-резиденций Нижегородской области. Арт-резиденция «Выкса» занимается поддержкой современных художников. Работа резидентов чаще всего связана с исследованием локального контекста или они могут заниматься творчеством автономно. Резиденция была основана в 2017 году благотворительным фондом «ОМК-Участие». Кристина Горланова покинула свой пост 5 июля 2023 года вместе с командой. Также коллектив обратился к Минкультуры РФ, заявив, что он не согласен с политикой Пушкинского музея в Москве, которые, вероятно, были инициаторами увольнения директора. По одной из версий, Горланову могли сместить из-за либеральных настроений музея и его руководства. После скандала ее место заняла Анна Акимова, которая знакома публике как продюсер программы арт-резиденций и куратор маршрутов Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший директор уральского филиала ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ) в Екатеринбурге Кристина Горланова, которая громко покинула свой пост в июле этого года, нашла новое место работы. Она возглавила арт-резиденцию «Выкса» в Нижнем Новгороде. «Куратор и художница Кристина Горланова была назначена новым куратором арт-резиденции „Выкса“, заменив Алису Багдонайте, которая занимала эту позицию до июля 2023 года. Кристина возьмет на себя сопровождение нынешних арт-резидентов и начнет планировать опен-колл следующего сезона», — говорится в соцсетях арт-резиденции. Также Горланова является программным куратором арт-резиденций Нижегородской области. Арт-резиденция «Выкса» занимается поддержкой современных художников. Работа резидентов чаще всего связана с исследованием локального контекста или они могут заниматься творчеством автономно. Резиденция была основана в 2017 году благотворительным фондом «ОМК-Участие». Кристина Горланова покинула свой пост 5 июля 2023 года вместе с командой. Также коллектив обратился к Минкультуры РФ, заявив, что он не согласен с политикой Пушкинского музея в Москве, которые, вероятно, были инициаторами увольнения директора. По одной из версий, Горланову могли сместить из-за либеральных настроений музея и его руководства. После скандала ее место заняла Анна Акимова, которая знакома публике как продюсер программы арт-резиденций и куратор маршрутов Уральской индустриальной биеннале современного искусства.