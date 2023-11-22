В нацпарке «Таганай» Златоуста назначили врио директора

22 ноября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Кресло директора нацпарка в Златоусте временно заняла Евгения Дунаева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Москве ФСБ задержала бывшего директора нацпарка «Таганай» Яковлева В нацпарке «Таганай» Златоуста (Челябинская область) обязанности директора временно исполняет Евгения Дунаева. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, водворенная в СИЗО Эльвина Новоселова официально находится в отпуске. «Временно исполнять обязанности руководителя назначена заместитель директора Евгения Дунаева. Она замещает главу нацпарка, которая с 13 ноября находится в отпуске», — отметили URA.RU в «Таганае». Дунаева работает в учреждении на протяжении нескольких лет. Первоначально отвечала за развитие туризма. В настоящий момент в круг ее обязанностей входит проектная работа. После прошедших в офисе учреждения обысков Новоселова 21 ноября была помещена в СИЗО до 10 января. Расследуется уголовное дело в взятке в особо крупном размере. По версии следствия, директор нацпарка в период с марта 2021 года по декабрь 2022 года выписывала на сотрудников премии, часть которых в сумме 50 тысяч рублей ежемесячно направляла за общее покровительство на выплаты экс-руководителю, замдиректора департамента государственной политики в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ Алексею Яковлеву, также водворенному в СИЗО до 10 января. Средства передавались через посредника, замдиректора «Таганая» Евгения Пузанова. Он активно сотрудничает со следствием, и оставлен на свободе. За все время Яковлев получил, по данным следователей, 1,1 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В нацпарке «Таганай» Златоуста (Челябинская область) обязанности директора временно исполняет Евгения Дунаева. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, водворенная в СИЗО Эльвина Новоселова официально находится в отпуске. «Временно исполнять обязанности руководителя назначена заместитель директора Евгения Дунаева. Она замещает главу нацпарка, которая с 13 ноября находится в отпуске», — отметили URA.RU в «Таганае». Дунаева работает в учреждении на протяжении нескольких лет. Первоначально отвечала за развитие туризма. В настоящий момент в круг ее обязанностей входит проектная работа. После прошедших в офисе учреждения обысков Новоселова 21 ноября была помещена в СИЗО до 10 января. Расследуется уголовное дело в взятке в особо крупном размере. По версии следствия, директор нацпарка в период с марта 2021 года по декабрь 2022 года выписывала на сотрудников премии, часть которых в сумме 50 тысяч рублей ежемесячно направляла за общее покровительство на выплаты экс-руководителю, замдиректора департамента государственной политики в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ Алексею Яковлеву, также водворенному в СИЗО до 10 января. Средства передавались через посредника, замдиректора «Таганая» Евгения Пузанова. Он активно сотрудничает со следствием, и оставлен на свободе. За все время Яковлев получил, по данным следователей, 1,1 млн рублей.