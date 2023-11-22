Курганские водители пожаловались на пробки из-за светофора

Возмущение курганцев вызывает светофор перед отремонтированным Чеховским мостом (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане водители столкнулись с проблемой пробок на Чеховском мосту после установки на нем светофора. Об этом сообщает местный житель в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Каждый день вечером стоим в пробке перед Чеховским мостом, зачем в городе делать светофоры по 120 секунд? Какую безопасность это обеспечивает? В условиях раскопок в городе, считаю это вредительством. Неужели не сделать меньше (40-50 секунд в одну сторону)?» — рассказал курганец в сообществе, пожелавший оставить информацию анонимно. Также пользователь посетовал на то, что люди вынуждены из центрального района города до Заозерного ехать по полтора часа с работы из-за установленных лежачих полицейских и светофоров.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города, чтобы разобраться в данной ситуации. Оперативный ответ на запрос получен не был. Предоставленный администрацией комментарий будет добавлен после его получения.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана откорректирует работу светофоров после открытия проезда на Бурова-Петровском мосту. Работа была запланирована на пересечениях проспекта Маршала Голикова и улицы Родькина, улицы Бурова-Петрова и Куйбышева, улицы Омская и Дзержинского, улицы Омская и Бульвар Мира и другие.