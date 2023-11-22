22 ноября 2023

Главный синоптик назвала сроки окончания снегопада в Свердловской области

Снегопад в Свердловской области прекратится 24 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад утихнет уже к завтра Фото:

Утром 23 ноября заставший врасплох свердловчан снегопад прекратится в течение суток. Таким прогнозом поделилась с URA.RU главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

«Снег уже потихоньку слабеет: ночью он еще сохранится, днем будет небольшой перерыв. Завтра такого интенсивного снегопада не будет. Циклон будет уходить, терять свою силу, осадков будет все меньше и меньше», — заявила Шепоренко.

Ближайшей ночью температура понизится до -10…-15 градусов. «Ожидается две холодные ночи подряд, следом придет волна тепла», — уточнила синоптик.

Утром 23 ноября екатеринбуржцы застряли в пробках из-за сильных снегопадов. Цены на такси взлетели, общественный транспорт ходил с перебоями, а в травмпунктах появились большие очереди пострадавших из-за гололеда. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал подчиненных за некачественную уборку снега, а для быстрого устранения последствий непогоды в городе организовали «зеленую волну» для прохождения колонн с уборочной техникой. Сейчас на расчистку вышли 421 рабочий и 186 единиц спецтехники.

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Утром 23 ноября заставший врасплох свердловчан снегопад прекратится в течение суток. Таким прогнозом поделилась с URA.RU главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. «Снег уже потихоньку слабеет: ночью он еще сохранится, днем будет небольшой перерыв. Завтра такого интенсивного снегопада не будет. Циклон будет уходить, терять свою силу, осадков будет все меньше и меньше», — заявила Шепоренко. Ближайшей ночью температура понизится до -10…-15 градусов. «Ожидается две холодные ночи подряд, следом придет волна тепла», — уточнила синоптик. Утром 23 ноября екатеринбуржцы застряли в пробках из-за сильных снегопадов. Цены на такси взлетели, общественный транспорт ходил с перебоями, а в травмпунктах появились большие очереди пострадавших из-за гололеда. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал подчиненных за некачественную уборку снега, а для быстрого устранения последствий непогоды в городе организовали «зеленую волну» для прохождения колонн с уборочной техникой. Сейчас на расчистку вышли 421 рабочий и 186 единиц спецтехники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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