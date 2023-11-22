22 ноября 2023

Курганская прокуратура провела проверку по проблеме отопления в Альменево

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Проверка прокуратуры в селе Альменево показала, что местные отопление получают Фото:

Курганская прокуратура в ходе проверки не выявила проблем с отоплением в селе Альменево, в котором жителям якобы приходится работать и учиться в верхней одежде. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Курганской области. Проверка была организована по публикации URA.RU о том, что жительница села якобы замерзает дома.

«Установлено, что температура в многоквартирных домах, учреждениях, ГБУ „Межрайонная больница № 7“ с. Альменево и МКОУ „Альменевская СОШ“ соответствует норме. Жалобы и обращения по поводу нарушения температурного режима в прокуратуру района не поступали», — сообщила прокуратура.

Также представители пресс-службой было изложено, что жилое помещение — частный дом, о котором идет речь в публикации, принадлежит местной жительнице и подключено к центральной системе отопления, а сама женщина проживает по другому адресу. Договора на оказание услуг по теплоснабжению она не имеет, за тепло не платит, ссылаясь на ненадлежащее оказание услуг и требуя перерасчета. Кроме того, имеет задолженность за прошлые периоды. «В настоящее время прокуратура проводит проверку надлежащего оказания услуг по теплоснабжению частного жилого дома», — пояснили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что жители курганского села мерзнут дома и на работе из-за проблем с отоплением. Вместе с тем, администрация Альменевского муниципального округа отчиталась о получении паспорта готовности к новому отопительному сезону. По информации пресс-службы администрации, округ такой документ получил впервые за последние 10 лет.

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Курганская прокуратура в ходе проверки не выявила проблем с отоплением в селе Альменево, в котором жителям якобы приходится работать и учиться в верхней одежде. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Курганской области. Проверка была организована по публикации URA.RU о том, что жительница села якобы замерзает дома. «Установлено, что температура в многоквартирных домах, учреждениях, ГБУ „Межрайонная больница № 7“ с. Альменево и МКОУ „Альменевская СОШ“ соответствует норме. Жалобы и обращения по поводу нарушения температурного режима в прокуратуру района не поступали», — сообщила прокуратура. Также представители пресс-службой было изложено, что жилое помещение — частный дом, о котором идет речь в публикации, принадлежит местной жительнице и подключено к центральной системе отопления, а сама женщина проживает по другому адресу. Договора на оказание услуг по теплоснабжению она не имеет, за тепло не платит, ссылаясь на ненадлежащее оказание услуг и требуя перерасчета. Кроме того, имеет задолженность за прошлые периоды. «В настоящее время прокуратура проводит проверку надлежащего оказания услуг по теплоснабжению частного жилого дома», — пояснили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что жители курганского села мерзнут дома и на работе из-за проблем с отоплением. Вместе с тем, администрация Альменевского муниципального округа отчиталась о получении паспорта готовности к новому отопительному сезону. По информации пресс-службы администрации, округ такой документ получил впервые за последние 10 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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