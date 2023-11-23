ФСБ провела учение с условным штурмом курганской мэрии, захваченной террористами

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, балаклава, спецоперация, обыск
Курганские силовики провели антитеррористические учения в Шадринске Фото:

Курганские силовики провели учение с условным штурмом администрации Шадринска, захваченной террористами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. По замыслу учений, в здании мэрии были взяты заложники.

«Проведено плановое антитеррористическое учение сотрудников силовых структур и органов исполнительной власти. По замыслу преступники захватили заложников в здании администрации Шадринска и выдвинули политические требования. В результате условного штурма террористы были нейтрализованы, заложники освобождены, угроза применения самодельных взрывных устройств устранена», — сообщили в ведомстве.

В ходе учений были отработаны профессиональные навыки по проведению эвакуации, боевых действий и уничтожению условных противников, а также тактической медицине и неотложным следственным действиям. По окончанию учений оперативным штабом была дана положительная оценка взаимодействия и готовности силовых ведомств по пресечению условного теракта. Поставленные задачи на учениях признаны выполненными.

Ранее URA.RU писало, что курганская ФСБ училась отражать атаки беспилотника и диверсантов. Учения прошли возле завода «Транснефть» в Юргамышском округе.

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Курганские силовики провели учение с условным штурмом администрации Шадринска, захваченной террористами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. По замыслу учений, в здании мэрии были взяты заложники. «Проведено плановое антитеррористическое учение сотрудников силовых структур и органов исполнительной власти. По замыслу преступники захватили заложников в здании администрации Шадринска и выдвинули политические требования. В результате условного штурма террористы были нейтрализованы, заложники освобождены, угроза применения самодельных взрывных устройств устранена», — сообщили в ведомстве. В ходе учений были отработаны профессиональные навыки по проведению эвакуации, боевых действий и уничтожению условных противников, а также тактической медицине и неотложным следственным действиям. По окончанию учений оперативным штабом была дана положительная оценка взаимодействия и готовности силовых ведомств по пресечению условного теракта. Поставленные задачи на учениях признаны выполненными. Ранее URA.RU писало, что курганская ФСБ училась отражать атаки беспилотника и диверсантов. Учения прошли возле завода «Транснефть» в Юргамышском округе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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