ФСБ провела учение с условным штурмом курганской мэрии, захваченной террористами

Курганские силовики провели антитеррористические учения в Шадринске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские силовики провели учение с условным штурмом администрации Шадринска, захваченной террористами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. По замыслу учений, в здании мэрии были взяты заложники.

«Проведено плановое антитеррористическое учение сотрудников силовых структур и органов исполнительной власти. По замыслу преступники захватили заложников в здании администрации Шадринска и выдвинули политические требования. В результате условного штурма террористы были нейтрализованы, заложники освобождены, угроза применения самодельных взрывных устройств устранена», — сообщили в ведомстве.

В ходе учений были отработаны профессиональные навыки по проведению эвакуации, боевых действий и уничтожению условных противников, а также тактической медицине и неотложным следственным действиям. По окончанию учений оперативным штабом была дана положительная оценка взаимодействия и готовности силовых ведомств по пресечению условного теракта. Поставленные задачи на учениях признаны выполненными.

Ранее URA.RU писало, что курганская ФСБ училась отражать атаки беспилотника и диверсантов. Учения прошли возле завода «Транснефть» в Юргамышском округе.