09 августа 2023

В Курганской области ФСБ училась отражать атаки беспилотника и диверсантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские силовики провели учения Фото:

Сотрудники спецподразделений ФСБ провели учения в Курганской области. Во время мероприятий они возле нефтяного резервуара ликвидировали последствия имитированной атаки беспилотника и диверсантов. Об этом URA.RU рассказали в УФСБ региона.

«Оперативным штабом в Курганской области проведено антитеррористическое тактико-специальное учение на объекте ТЭК. <…> Начальником УФСБ был введен режим контртеррористической операции. <…> проведены совместные мероприятия по поиску, обнаружению и нейтрализации группы диверсантов», сообщили в управлении. Учения прошли в обстановке, приближенной к боевой.

Мероприятие состоялось возле завода «Транснефть» в Юргамышском округе. По легенде, двое полицейских были ранены после атаки беспилотника. Силовики отработали эвакуацию населения, поиск и ликвидацию диверсантов, устранения последствий после атаки беспилотных средств.

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Сотрудники спецподразделений ФСБ провели учения в Курганской области. Во время мероприятий они возле нефтяного резервуара ликвидировали последствия имитированной атаки беспилотника и диверсантов. Об этом URA.RU рассказали в УФСБ региона. «Оперативным штабом в Курганской области проведено антитеррористическое тактико-специальное учение на объекте ТЭК. <…> Начальником УФСБ был введен режим контртеррористической операции. <…> проведены совместные мероприятия по поиску, обнаружению и нейтрализации группы диверсантов», сообщили в управлении. Учения прошли в обстановке, приближенной к боевой. Мероприятие состоялось возле завода «Транснефть» в Юргамышском округе. По легенде, двое полицейских были ранены после атаки беспилотника. Силовики отработали эвакуацию населения, поиск и ликвидацию диверсантов, устранения последствий после атаки беспилотных средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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