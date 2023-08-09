В Курганской области ФСБ училась отражать атаки беспилотника и диверсантов

Сотрудники спецподразделений ФСБ провели учения в Курганской области. Во время мероприятий они возле нефтяного резервуара ликвидировали последствия имитированной атаки беспилотника и диверсантов. Об этом URA.RU рассказали в УФСБ региона.
«Оперативным штабом в Курганской области проведено антитеррористическое тактико-специальное учение на объекте ТЭК. <…> Начальником УФСБ был введен режим контртеррористической операции. <…> проведены совместные мероприятия по поиску, обнаружению и нейтрализации группы диверсантов», сообщили в управлении. Учения прошли в обстановке, приближенной к боевой.
Мероприятие состоялось возле завода «Транснефть» в Юргамышском округе. По легенде, двое полицейских были ранены после атаки беспилотника. Силовики отработали эвакуацию населения, поиск и ликвидацию диверсантов, устранения последствий после атаки беспилотных средств.
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