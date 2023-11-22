Дмитрий Артюхов представил ЯНАО на выставке «Россия» 23 ноября
На выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, губернатор ЯНАО представил достижения региона за последние двадцать лет и сообщил о планах будущего развития округа. О том, как прошел День Ямала 23 ноября читайте в материале URA.RU.
- Дмитрий Артюхов ярко представил округ сразу с появления на выставке, которое сопровождалось шаманским обрядом по изгнанию злых духов, что заставило посетителей обратить внимание и последовать за толпой с бубнами на презентацию округа. Как рассказала корреспонденту агентства замдиректора окружного депкультуры Юлия Малькова, идея номера пришла постановщикам за день до события, и они сумели реализовать ее в кратчайшие сроки.
- На презентации Артюхов прославлял Ямал, рассказал об истории региона и объявил следующий год в округе «Годом детства». Почетными гостями на выступлении главы региона были полпред президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев и губернатор ХМАО Наталья Комарова, на презентацию которой Артюхов не явился, хотя мероприятие было в планах губернатора.
- С собой губернатор привез группу поддержки, в которую вошли его заместители: Сергей Карасев и Андрей Гаранин, начальники департаментов образования Марина Кравец, здравоохранения Сергей Новиков, молодежной политики Наиль Хайруллин, культуры Евгений Колтунов и замдиректора департамента спорта Алексей Щелконогов. Ответственной за организацию ямальского стенда и всего мероприятия была экс-заместитель Артюхова Татьяна Бучкова.
- Выставку посетили сенатор от ЯНАО Григорий Ледков, депутат Государственной думы от ЯНАО Дмитрий Погорелый, который пропиарил стенд в своих соцсетях, а также бывший замгубернатора Александр Мажаров. Глав ямальских муниципалитетов замечено не было.
- В кулуарах выставки проводились переговоры, пока молодежь из Волновахи слушала спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, Артюхов рассказал о планах развития региона корреспонденту федерального канала, а Новиков подписал соглашение с депздравом Москвы о продлении сотрудничества по программе дистанционной диагностики сложных заболеваний.
- Артюхов и гости выставки поучаствовали в бракосочетании молодой ненецкой пары Александра и Илоны, сыгравших свадьбу в традиционных нарядах. Молодожены продемонстрировали культуру коренных малочисленных народов Ямала.
- Мастер-класс по приготовлению блюд из оленины и северных продуктов провел шеф-повар ресторана «Юрибей» Александр Пономарев. Желающие могли и приготовить, и попробовать национальную кухню.
- День ЯНАО завершился праздничным концертом. Артюхов на нем не присутствовал. 1/10Появление Артюхова и Якушева на выставке
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