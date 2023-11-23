В ЯНАО прокуратура помогла сироте встать в очередь на получение жилья

Прокуратура Пуровского района (ЯНАО) потребовала от властей включить сироту в очередь на получение квартиры. О подаче судебного иска сообщила пресс-служба окружной прокуратуры в telegram-канале ведомства.
«По требованию прокуратуры Пуровского района сирота включена в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением по договору специализированного найма. В целях восстановления нарушенных прав сироты предъявлен иск в суд об установлении юридического факта и признании права на включение в указанный список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением по договору специализированного найма», — говорится в сообщении.
В ходе проверки ведомство установило, что юная жительница лишилась родителей в 2007 году. Попечительство над ребенком передали родственнице девочки. Так как до совершеннолетия девушки оставалось четыре месяца, органы местного самоуправления не дали ей статус ребенка-сироты. В настоящее время решение суда находится на контроле прокуратуры.
Ранее URA.RU сообщило о том, как инвалиду-колясочнику из Салехарда (ЯНАО) предоставили новое жилье взамен аварийного. Решение суда находится на контроле прокурора города.
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