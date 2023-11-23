23 ноября 2023

Тюменский экс-чиновник взял интервью у порнозвезды

Госслужащий из Тюмени и блогер Петр Плосков взял интервью у порнозвезды Евы Элфи
© Служба новостей «URA.RU»
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"Смысловые Галлюцинации", Екатеринбург, медиа-лаборатория S.G.T.R.K, микрофон
В интервью девушка раскрыла секреты работы в индустрии для взрослых Фото:

Бывший тюменский чиновник, а ныне блогер Петр Плосков взял интервью у российской порнозвезды Евы Элфи. Беседа опубликована на YouTube.

«В студии шоу актриса фильмов для взрослых Eva Elfie. Ева — невероятно образованный и интересный человек, который готов общаться даже на самые откровенные темы. Поэтому вы узнаете множество фактов про работу в индустрии для взрослых», — такой тизер интервью опубликован на канале Петра Плоскова.

В беседе одна из самых известных российских и мировых порноактрис рассказала о закулисье съемок фильмов для взрослых. Она раскрыла способы, которыми пользуются герои видео категории 18+, чтобы выполнять свою работу. А также пофантазировала, что хотела бы снять порнофильм в Лувре и на Эйфелевой башне.

Как сказано в открытых источниках, а также не раз было озвучено самим Петром Плосковым, до карьеры продюсера и блогера он работал в органах власти. Мужчина родом из Тюмени и часть его профессионального пути прошла в столице области. Так, в 2000-е годы он трудился в торгово-промышленной палате Тюменской области, а также занимал должность консультанта по международным вопросам в департаменте инвестиционной политики региона.

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Бывший тюменский чиновник, а ныне блогер Петр Плосков взял интервью у российской порнозвезды Евы Элфи. Беседа опубликована на YouTube. «В студии шоу актриса фильмов для взрослых Eva Elfie. Ева — невероятно образованный и интересный человек, который готов общаться даже на самые откровенные темы. Поэтому вы узнаете множество фактов про работу в индустрии для взрослых», — такой тизер интервью опубликован на канале Петра Плоскова. В беседе одна из самых известных российских и мировых порноактрис рассказала о закулисье съемок фильмов для взрослых. Она раскрыла способы, которыми пользуются герои видео категории 18+, чтобы выполнять свою работу. А также пофантазировала, что хотела бы снять порнофильм в Лувре и на Эйфелевой башне. Как сказано в открытых источниках, а также не раз было озвучено самим Петром Плосковым, до карьеры продюсера и блогера он работал в органах власти. Мужчина родом из Тюмени и часть его профессионального пути прошла в столице области. Так, в 2000-е годы он трудился в торгово-промышленной палате Тюменской области, а также занимал должность консультанта по международным вопросам в департаменте инвестиционной политики региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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