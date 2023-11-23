Тюменский экс-чиновник взял интервью у порнозвезды

Госслужащий из Тюмени и блогер Петр Плосков взял интервью у порнозвезды Евы Элфи

24 ноября 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

В интервью девушка раскрыла секреты работы в индустрии для взрослых Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший тюменский чиновник, а ныне блогер Петр Плосков взял интервью у российской порнозвезды Евы Элфи. Беседа опубликована на YouTube. «В студии шоу актриса фильмов для взрослых Eva Elfie. Ева — невероятно образованный и интересный человек, который готов общаться даже на самые откровенные темы. Поэтому вы узнаете множество фактов про работу в индустрии для взрослых», — такой тизер интервью опубликован на канале Петра Плоскова. В беседе одна из самых известных российских и мировых порноактрис рассказала о закулисье съемок фильмов для взрослых. Она раскрыла способы, которыми пользуются герои видео категории 18+, чтобы выполнять свою работу. А также пофантазировала, что хотела бы снять порнофильм в Лувре и на Эйфелевой башне. Как сказано в открытых источниках, а также не раз было озвучено самим Петром Плосковым, до карьеры продюсера и блогера он работал в органах власти. Мужчина родом из Тюмени и часть его профессионального пути прошла в столице области. Так, в 2000-е годы он трудился в торгово-промышленной палате Тюменской области, а также занимал должность консультанта по международным вопросам в департаменте инвестиционной политики региона.

Бывший тюменский чиновник, а ныне блогер Петр Плосков взял интервью у российской порнозвезды Евы Элфи. Беседа опубликована на YouTube. «В студии шоу актриса фильмов для взрослых Eva Elfie. Ева — невероятно образованный и интересный человек, который готов общаться даже на самые откровенные темы. Поэтому вы узнаете множество фактов про работу в индустрии для взрослых», — такой тизер интервью опубликован на канале Петра Плоскова. В беседе одна из самых известных российских и мировых порноактрис рассказала о закулисье съемок фильмов для взрослых. Она раскрыла способы, которыми пользуются герои видео категории 18+, чтобы выполнять свою работу. А также пофантазировала, что хотела бы снять порнофильм в Лувре и на Эйфелевой башне. Как сказано в открытых источниках, а также не раз было озвучено самим Петром Плосковым, до карьеры продюсера и блогера он работал в органах власти. Мужчина родом из Тюмени и часть его профессионального пути прошла в столице области. Так, в 2000-е годы он трудился в торгово-промышленной палате Тюменской области, а также занимал должность консультанта по международным вопросам в департаменте инвестиционной политики региона.