Риелторы назвали районы, в которых курганцы чаще всего выбирают жилье

Наибольший интерес у курганских покупателей недвижимости вызвал Северный район

Северный район города выбирают для покупки квартиры, чтобы быть ближе к Центральному Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

С августа по октябрь включительно курганцы чаще рассматривали варианты покупки жилья в Центральном, Заозерном и Северном районах. Информация об этом размещена на сайте агентства недвижимости «Этажи».

«За октябрь в городе Курган наибольшим спросом у покупателей пользовались квартиры в следующих районах: Центральный, Заозерный, Северный», — сообщили аналитики агентства на сайте. Кроме того, эти районы фигурируют в статистике за сентябрь и август. Ранее вместо района Северный горожане выбирали район Рябково, а Центральный и Заозерный надежно укрепились в рейтинге.

Также в риелторском агентстве сообщили, что в октябре наиболее популярные районы отличились большим предложением объектов на вторичном рынке: в Центральном — 178 объектов (31,12%), в Заозерном — 132 объекта (23,08%) и в Северном — 39 объектов (6,82%). Инсайдеры из сферы недвижимости объясняют спрос на жилье в Северном тем, что он более доступен по цене за объект, чем Центральный и Заозерный, но ближе центру города, чем второй. По данным с сайта «Этажи», за октябрь в Центральном районе средняя цена квартир — 78 787 рублей за квадратный метр, в Заозерном — 76 368 рублей, а в Северном районе — 62 574 рубля за квадратный метр. Сказалось и количество предложений на рынке.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожала аренда квартиры с площадью до 32 квадратных метров. В среднем снять такую квартиру стоит 13 710 рублей в месяц.