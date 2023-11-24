Минобороны РФ наградило жительницу ЯНАО медалью «За содействие СВО». Фото

25 ноября 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Жительница Муравленко (ЯНАО) удостоилась награды Минобороны «За содействие СВО» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жительница города Муравленко (ЯНАО) Валентина Колесник удостоилась награды Министерства обороны России «За содействие СВО». Об этом сообщила глава города Елена Молдован. «Медалью Министерства обороны РФ „За содействие СВО“ награждена Валентина Колесник. Ее сын вместе с другими ребятами выполняет боевые задачи в зоне спецоперации, а Валентина Васильевна — активный руководитель Комитета семей воинов Отечества», — написала мэр на своей странице во «ВКонтакте». В середине ноября губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил награды многодетным ямальским семьям. Государственной наградой были награждены две семьи, а медали Ямала получили семь северянок В преддверии Дня матери мэр Муравленко вручила жительнице города Валентине Колесник медаль Минобороны РФ Фото: страница Елены Молдован в соцсети «ВКонтакте»

Жительница города Муравленко (ЯНАО) Валентина Колесник удостоилась награды Министерства обороны России «За содействие СВО». Об этом сообщила глава города Елена Молдован. «Медалью Министерства обороны РФ „За содействие СВО“ награждена Валентина Колесник. Ее сын вместе с другими ребятами выполняет боевые задачи в зоне спецоперации, а Валентина Васильевна — активный руководитель Комитета семей воинов Отечества», — написала мэр на своей странице во «ВКонтакте». В середине ноября губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил награды многодетным ямальским семьям. Государственной наградой были награждены две семьи, а медали Ямала получили семь северянок