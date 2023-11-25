25 ноября 2023
24 ноября 2023

Курганский филиал фонда «Защитники Отечества» договорился о новом сотрудничестве

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Открытие фонда «Защитники Отечества». Челябинск , фонд защитники отечества
Филиал фонда заключил соглашение о сотрудничестве в помощи бойцам СВО Фото:

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Курганской области заключил соглашения о сотрудничестве с военным комиссаром региона Айратом Зариповым и государственным образовательным региональным учреждением «Центр развития современных компетенций» для решения вопросов, возникающих у участников спецоперации (СВО) и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«Филиал фонда продолжает заключать соглашения о сотрудничестве. Было подписано соглашение о взаимодействии между руководителем филиала Натальей Семиной и военным комиссаром Курганской области Айратом Зариповым. Оно предусматривает сотрудничество в создании условий для решения вопросов, которые возникают у участников СВО и членов их семей, оказания помощи в оформлении документов и предоставления мер соцподдержки», — сообщили в группе фонда в соцсети «ВКонтакте».

Еще одно соглашение фонд заключил с государственным образовательным учреждением Курганской области «Центр развития современных компетенций». Оно заключается в оказании помощи бойцам и членам их семей в рамках добровольчества, проведение совместных мероприятий и проектов.

С 1 июня 2023 года в уральские филиалы фонда «Защитники отечества» поступили более 23 тысяч обращений. Как отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ Владимира Якушева Борис Кириллов, задача фондов заключается в оказании помощи и обеспечении поддержки бойцам.

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Филиал фонда «Защитники Отечества» в Курганской области заключил соглашения о сотрудничестве с военным комиссаром региона Айратом Зариповым и государственным образовательным региональным учреждением «Центр развития современных компетенций» для решения вопросов, возникающих у участников спецоперации (СВО) и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. «Филиал фонда продолжает заключать соглашения о сотрудничестве. Было подписано соглашение о взаимодействии между руководителем филиала Натальей Семиной и военным комиссаром Курганской области Айратом Зариповым. Оно предусматривает сотрудничество в создании условий для решения вопросов, которые возникают у участников СВО и членов их семей, оказания помощи в оформлении документов и предоставления мер соцподдержки», — сообщили в группе фонда в соцсети «ВКонтакте». Еще одно соглашение фонд заключил с государственным образовательным учреждением Курганской области «Центр развития современных компетенций». Оно заключается в оказании помощи бойцам и членам их семей в рамках добровольчества, проведение совместных мероприятий и проектов. С 1 июня 2023 года в уральские филиалы фонда «Защитники отечества» поступили более 23 тысяч обращений. Как отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ Владимира Якушева Борис Кириллов, задача фондов заключается в оказании помощи и обеспечении поддержки бойцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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