В Британии нашли новую проблему украинских войск

Financial Times: ВСУ испытывают проблемы с качеством солдат
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Киев и Запад недовольны качеством солдат ВСУ, передает Financial Times Фото:
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Украина испытывает проблемы с качеством своих солдат. Об этом заявил старший научный сотрудник Королевского института объединенных сил Джек Уотлинг. Он отметил, что средний возраст украинских бойцов превышен более чем в два раза. И это сказывается на их боеспособности.

«Это не просто вопрос количества, но и пригодности, способностей и навыков. Средний возраст украинцев на фронте и тех, кто обучался у западных союзников, составляет 30-40 лет, а не более обычные 18-24 года», — подчеркнул Джек Уотлинг. Его слова передает Financial Times.

По словам другого британского аналитика, старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований Франца-Стефана Гади, в настоящий момент требования к украинским солдатам возросли. Это связано с тем, что конфликт по большей части перешел в пехотные столкновения. Недостаточный уровень подготовки и физического здоровья солдат ВСУ отмечают как украинские чиновники, так и западные аналитики, уточнили в Великобритании.

Бывший солдат ВСУ Юрий Семчук признался, что большая часть украинского населения непригодна к военной службе. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, Украина потеряла свыше 13 тысяч человек за месяц. Глава военного ведомства также подчеркнул, что в настоящий момент все больше украинских бойцов сдаются в плен.

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Украина испытывает проблемы с качеством своих солдат. Об этом заявил старший научный сотрудник Королевского института объединенных сил Джек Уотлинг. Он отметил, что средний возраст украинских бойцов превышен более чем в два раза. И это сказывается на их боеспособности. «Это не просто вопрос количества, но и пригодности, способностей и навыков. Средний возраст украинцев на фронте и тех, кто обучался у западных союзников, составляет 30-40 лет, а не более обычные 18-24 года», — подчеркнул Джек Уотлинг. Его слова передает Financial Times. По словам другого британского аналитика, старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований Франца-Стефана Гади, в настоящий момент требования к украинским солдатам возросли. Это связано с тем, что конфликт по большей части перешел в пехотные столкновения. Недостаточный уровень подготовки и физического здоровья солдат ВСУ отмечают как украинские чиновники, так и западные аналитики, уточнили в Великобритании. Бывший солдат ВСУ Юрий Семчук признался, что большая часть украинского населения непригодна к военной службе. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, Украина потеряла свыше 13 тысяч человек за месяц. Глава военного ведомства также подчеркнул, что в настоящий момент все больше украинских бойцов сдаются в плен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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