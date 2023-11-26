Financial Times: ВСУ испытывают проблемы с качеством солдат

Киев и Запад недовольны качеством солдат ВСУ, передает Financial Times Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина испытывает проблемы с качеством своих солдат. Об этом заявил старший научный сотрудник Королевского института объединенных сил Джек Уотлинг. Он отметил, что средний возраст украинских бойцов превышен более чем в два раза. И это сказывается на их боеспособности.

«Это не просто вопрос количества, но и пригодности, способностей и навыков. Средний возраст украинцев на фронте и тех, кто обучался у западных союзников, составляет 30-40 лет, а не более обычные 18-24 года», — подчеркнул Джек Уотлинг. Его слова передает Financial Times.

По словам другого британского аналитика, старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований Франца-Стефана Гади, в настоящий момент требования к украинским солдатам возросли. Это связано с тем, что конфликт по большей части перешел в пехотные столкновения. Недостаточный уровень подготовки и физического здоровья солдат ВСУ отмечают как украинские чиновники, так и западные аналитики, уточнили в Великобритании.

Бывший солдат ВСУ Юрий Семчук признался, что большая часть украинского населения непригодна к военной службе. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, Украина потеряла свыше 13 тысяч человек за месяц. Глава военного ведомства также подчеркнул, что в настоящий момент все больше украинских бойцов сдаются в плен.