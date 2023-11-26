Девочку, найденную в сугробе в одном подгузнике, доставили в Екатеринбург

Двухлетнюю девочку из Серова, которую нашли в сугробе в одном подгузнике, доставили в одну из больниц Екатеринбурга. Она находится в тяжелом состоянии, сообщили в минздраве Свердловской области.
«Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ребенка перегоспитализировали в одну из больниц Екатеринбурга», — пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области».
Девочку нашли в сугробе 24 ноября. В одном подгузнике она провела на улице несколько часов. Полиция наказала маму пострадавшей. СК организовал проверку по данному факту. Врачи борются за жизнь девочки.
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