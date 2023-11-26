26 ноября 2023

Девочку, найденную в сугробе в одном подгузнике, доставили в Екатеринбург

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Сабантуй в Калачево. Челябинск, минздрав, вертолет, медицина катастроф
Ребенка перевезли из Краснотурьинска в одну из больниц Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

Двухлетнюю девочку из Серова, которую нашли в сугробе в одном подгузнике, доставили в одну из больниц Екатеринбурга. Она находится в тяжелом состоянии, сообщили в минздраве Свердловской области.

«Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ребенка перегоспитализировали в одну из больниц Екатеринбурга», — пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области».

Девочку нашли в сугробе 24 ноября. В одном подгузнике она провела на улице несколько часов. Полиция наказала маму пострадавшей. СК организовал проверку по данному факту. Врачи борются за жизнь девочки.

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Двухлетнюю девочку из Серова, которую нашли в сугробе в одном подгузнике, доставили в одну из больниц Екатеринбурга. Она находится в тяжелом состоянии, сообщили в минздраве Свердловской области. «Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ребенка перегоспитализировали в одну из больниц Екатеринбурга», — пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области». Девочку нашли в сугробе 24 ноября. В одном подгузнике она провела на улице несколько часов. Полиция наказала маму пострадавшей. СК организовал проверку по данному факту. Врачи борются за жизнь девочки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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