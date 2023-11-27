Рабочие укладывают нижний слой асфальта на улице Коли Мяготина (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Рабочие на участке улицы Коли Мяготина в Кургане после капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения приступили к асфальтированию дороги. Об этом сообщает администрация города Кургана в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«На участке Коли Мяготина от Тобольной до Зорге приступили к укладке асфальта в местах открытой раскопки. Работы по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения здесь полностью завершены», — указано в сообществе «Город Курган». По словам администрации, там работает асфальтоукладчик и катки.

До этого, как сообщила мэрия, подрядчик выполнил все подготовительные работы — уплотнил песчаное основание, уложил щебень. На месте раскопки будет уложен нижний слой асфальта. «Асфальт приготовлен на местном асфальтовом заводе. Температура его полностью соответствует всем нормативным требованиям», — сообщила администрация.

За работой на улице Мяготина ежедневно следил департамент жилищно-коммунального хозяйства (ДЖКХ) администрации Кургана. «Это важная магистральная улица, поэтому перед подрядчиком поставлена задача — как можно быстрее закрыть раскопку, чтобы открыть улицу для движения транспорта», — отметил директор ДЖКХ Роман Медведев.

Ранее URA.RU писало, что на улице Коли Мяготина рабочие приготовились к укладке асфальта. Они собрали на ремонтируемом участке несколько катков и асфальтоукладчики.

Улица была заранее подготовлена к асфальтированию Фото: сообщество «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/kurgancityru

На месте раскопки работает асфальтоукладчик и катки Фото: сообщество «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/kurgancityru

Катки помогают укладывать нижний слой асфальта на улице Мяготина Фото: сообщество «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/kurgancityru