Курганскую улицу, из-за ремонта которой были пробки, начали асфальтировать. Фото, видео

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Рабочие укладывают нижний слой асфальта на улице Коли Мяготина (архивное фото) Фото:

Рабочие на участке улицы Коли Мяготина в Кургане после капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения приступили к асфальтированию дороги. Об этом сообщает администрация города Кургана в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«На участке Коли Мяготина от Тобольной до Зорге приступили к укладке асфальта в местах открытой раскопки. Работы по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения здесь полностью завершены», — указано в сообществе «Город Курган». По словам администрации, там работает асфальтоукладчик и катки.

До этого, как сообщила мэрия, подрядчик выполнил все подготовительные работы — уплотнил песчаное основание, уложил щебень. На месте раскопки будет уложен нижний слой асфальта. «Асфальт приготовлен на местном асфальтовом заводе. Температура его полностью соответствует всем нормативным требованиям», — сообщила администрация.

За работой на улице Мяготина ежедневно следил департамент жилищно-коммунального хозяйства (ДЖКХ) администрации Кургана. «Это важная магистральная улица, поэтому перед подрядчиком поставлена задача — как можно быстрее закрыть раскопку, чтобы открыть улицу для движения транспорта», — отметил директор ДЖКХ Роман Медведев.

Ранее URA.RU писало, что на улице Коли Мяготина рабочие приготовились к укладке асфальта. Они собрали на ремонтируемом участке несколько катков и асфальтоукладчики.

Улица была заранее подготовлена к асфальтированию
Улица была заранее подготовлена к асфальтированию
Фото:
На месте раскопки работает асфальтоукладчик и катки
На месте раскопки работает асфальтоукладчик и катки
Фото:
Катки помогают укладывать нижний слой асфальта на улице Мяготина
Катки помогают укладывать нижний слой асфальта на улице Мяготина
Фото:
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Рабочие на участке улицы Коли Мяготина в Кургане после капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения приступили к асфальтированию дороги. Об этом сообщает администрация города Кургана в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». «На участке Коли Мяготина от Тобольной до Зорге приступили к укладке асфальта в местах открытой раскопки. Работы по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения здесь полностью завершены», — указано в сообществе «Город Курган». По словам администрации, там работает асфальтоукладчик и катки. До этого, как сообщила мэрия, подрядчик выполнил все подготовительные работы — уплотнил песчаное основание, уложил щебень. На месте раскопки будет уложен нижний слой асфальта. «Асфальт приготовлен на местном асфальтовом заводе. Температура его полностью соответствует всем нормативным требованиям», — сообщила администрация. За работой на улице Мяготина ежедневно следил департамент жилищно-коммунального хозяйства (ДЖКХ) администрации Кургана. «Это важная магистральная улица, поэтому перед подрядчиком поставлена задача — как можно быстрее закрыть раскопку, чтобы открыть улицу для движения транспорта», — отметил директор ДЖКХ Роман Медведев. Ранее URA.RU писало, что на улице Коли Мяготина рабочие приготовились к укладке асфальта. Они собрали на ремонтируемом участке несколько катков и асфальтоукладчики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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