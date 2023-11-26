На улице Коли Мяготина в Кургане рабочие пригнали технику, которая подготовит участок улицы к укладке нового асфальта. Об этом URA.RU сообщила читательница, поделившись фотографиями и видео.
«Заметила на Коли Мяготина дорожную спецтехнику. Скоро закатают дорогу в асфальт», — рассказала читательница.
На предоставленных фотографиях и видео видно, что техника стоит в ожидании. На сфотографированном участке улица до сих пор засыпана щебнем. По ней еще ездят автомобили местных жителей. Кроме того, было отмечено, что вдоль улицы между пешеходной зоной и проезжей частью высажены молодые деревья.
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана по укладке асфальта на данном участке дороги. Получить оперативный ответ не удалось. После получения комментария от мэрии он будет добавлен в новость.
Ранее URA.RU писало, что реконструкция сетей канализации и водоснабжения на улице Мяготина в Кургане скоро закончится. Местные жители возмущались перекрытием улицы из-за того, что стали происходить заторы.
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