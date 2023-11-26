26 ноября 2023
25 ноября 2023

В Кургане на улице Коли Мяготина идет подготовка к укладке асфальта. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги по улице Коли Мяготина. Курган, улица коли мяготина, зима, ремонт дорог, ремонт дорог зимой
Улица Мяготина засыпана щебнем, но скоро начнется укладка асфальта Фото:

На улице Коли Мяготина в Кургане рабочие пригнали технику, которая подготовит участок улицы к укладке нового асфальта. Об этом URA.RU сообщила читательница, поделившись фотографиями и видео.

«Заметила на Коли Мяготина дорожную спецтехнику. Скоро закатают дорогу в асфальт», — рассказала читательница.

На предоставленных фотографиях и видео видно, что техника стоит в ожидании. На сфотографированном участке улица до сих пор засыпана щебнем. По ней еще ездят автомобили местных жителей. Кроме того, было отмечено, что вдоль улицы между пешеходной зоной и проезжей частью высажены молодые деревья.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана по укладке асфальта на данном участке дороги. Получить оперативный ответ не удалось. После получения комментария от мэрии он будет добавлен в новость.

Ранее URA.RU писало, что реконструкция сетей канализации и водоснабжения на улице Мяготина в Кургане скоро закончится. Местные жители возмущались перекрытием улицы из-за того, что стали происходить заторы.

На улице Мяготина замечено скопление спецтехники
На улице Мяготина замечено скопление спецтехники
Фото:
Вдоль улицы высажены деревья
Вдоль улицы высажены деревья
Фото:

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На улице Коли Мяготина в Кургане рабочие пригнали технику, которая подготовит участок улицы к укладке нового асфальта. Об этом URA.RU сообщила читательница, поделившись фотографиями и видео. «Заметила на Коли Мяготина дорожную спецтехнику. Скоро закатают дорогу в асфальт», — рассказала читательница. На предоставленных фотографиях и видео видно, что техника стоит в ожидании. На сфотографированном участке улица до сих пор засыпана щебнем. По ней еще ездят автомобили местных жителей. Кроме того, было отмечено, что вдоль улицы между пешеходной зоной и проезжей частью высажены молодые деревья. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана по укладке асфальта на данном участке дороги. Получить оперативный ответ не удалось. После получения комментария от мэрии он будет добавлен в новость. Ранее URA.RU писало, что реконструкция сетей канализации и водоснабжения на улице Мяготина в Кургане скоро закончится. Местные жители возмущались перекрытием улицы из-за того, что стали происходить заторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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