В Тюмени выросло количество заболевших коклюшем

27 ноября 2023 в 20:32 Размер текста - 17 +

Однако заболеваемость ниже на 19% средних многолетних значений Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области выросла заболеваемость коклюшем среди непривитого населения. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако заболеваемость ниже на 19% средних многолетних значений. «В Тюменской области на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по коклюшу контролируется. Отмечается рост заболеваемости коклюшем среди непривитого населения в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, но заболеваемость на 19% ниже средних многолетних уровней», — сообщили агентству в Роспотребнадзоре. Там же добавили, что групповой заболеваемости не зарегистрировано. Основной мерой профилактики является вакцинация. Ранее URA.RU писало, что что в России выросла заболеваемость коклюшем. Как сообщили в тюменском департаменте здравоохранения, главным симптомом инфекции является приступообразный кашель. Также у больных коклюшем повышается температура, возникает насморк, снижение аппетита, раздражение глотки.

В Тюменской области выросла заболеваемость коклюшем среди непривитого населения. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако заболеваемость ниже на 19% средних многолетних значений. «В Тюменской области на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по коклюшу контролируется. Отмечается рост заболеваемости коклюшем среди непривитого населения в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, но заболеваемость на 19% ниже средних многолетних уровней», — сообщили агентству в Роспотребнадзоре. Там же добавили, что групповой заболеваемости не зарегистрировано. Основной мерой профилактики является вакцинация. Ранее URA.RU писало, что что в России выросла заболеваемость коклюшем. Как сообщили в тюменском департаменте здравоохранения, главным симптомом инфекции является приступообразный кашель. Также у больных коклюшем повышается температура, возникает насморк, снижение аппетита, раздражение глотки.