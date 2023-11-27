В Тюмени выросло количество заболевших коклюшем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, медсестра, ампула, медик, прививка, шприц, вакцина, резиновые перчатки, вакцинация, руки в перчатках, доктор, коронавирус, covid, ковид, спутник v, синие перчатки
Однако заболеваемость ниже на 19% средних многолетних значений Фото:

В Тюменской области выросла заболеваемость коклюшем среди непривитого населения. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако заболеваемость ниже на 19% средних многолетних значений.

«В Тюменской области на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по коклюшу контролируется. Отмечается рост заболеваемости коклюшем среди непривитого населения в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, но заболеваемость на 19% ниже средних многолетних уровней», — сообщили агентству в Роспотребнадзоре.

Там же добавили, что групповой заболеваемости не зарегистрировано. Основной мерой профилактики является вакцинация.

Ранее URA.RU писало, что что в России выросла заболеваемость коклюшем. Как сообщили в тюменском департаменте здравоохранения, главным симптомом инфекции является приступообразный кашель. Также у больных коклюшем повышается температура, возникает насморк, снижение аппетита, раздражение глотки.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области выросла заболеваемость коклюшем среди непривитого населения. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако заболеваемость ниже на 19% средних многолетних значений. «В Тюменской области на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по коклюшу контролируется. Отмечается рост заболеваемости коклюшем среди непривитого населения в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, но заболеваемость на 19% ниже средних многолетних уровней», — сообщили агентству в Роспотребнадзоре. Там же добавили, что групповой заболеваемости не зарегистрировано. Основной мерой профилактики является вакцинация. Ранее URA.RU писало, что что в России выросла заболеваемость коклюшем. Как сообщили в тюменском департаменте здравоохранения, главным симптомом инфекции является приступообразный кашель. Также у больных коклюшем повышается температура, возникает насморк, снижение аппетита, раздражение глотки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...