29 ноября 2023

В Тюмени не хватает рыбы для приготовления роллов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан MIO. Екатеринбург, роллы, суши, азиатская кухня, mio ресторан
Рестораторы вынуждены снять популярные позиции роллов из меню Фото:

В Тюмени не хватает рыбы для приготовления роллов. Об этом URA.RU сообщила предприниматель Ирина Щепелина. Рестораторы из-за проблем с поставками лосося вынуждены были снять с продажи некоторые популярные позиции.

«Один из танкеров находился в нерабочем состоянии, из-за этого был уменьшен вылов лосося. В какой-то момент рыбы не было вообще. Роллы, где использовалось много лосося, нам пришлось убрать из меню. Там требовалось и большое количество продукта, и определенная часть рыбы, самая дорогая», — рассказала Щепелина.

Собеседница агентства добавляет, что в этот же момент цены на рыбу взлетели практически в два раза. «Если раньше мы закупали охлажденный лосось за 1450-1600 рублей за килограмм, то новые цены могли доходить до 2250 рублей за аналогичный вес. Это был значительный скачок», — сообщает предприниматель. По словам тюменки, сейчас ситуация на рынке постепенно стабилизируется.

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В Тюмени не хватает рыбы для приготовления роллов. Об этом URA.RU сообщила предприниматель Ирина Щепелина. Рестораторы из-за проблем с поставками лосося вынуждены были снять с продажи некоторые популярные позиции. «Один из танкеров находился в нерабочем состоянии, из-за этого был уменьшен вылов лосося. В какой-то момент рыбы не было вообще. Роллы, где использовалось много лосося, нам пришлось убрать из меню. Там требовалось и большое количество продукта, и определенная часть рыбы, самая дорогая», — рассказала Щепелина. Собеседница агентства добавляет, что в этот же момент цены на рыбу взлетели практически в два раза. «Если раньше мы закупали охлажденный лосось за 1450-1600 рублей за килограмм, то новые цены могли доходить до 2250 рублей за аналогичный вес. Это был значительный скачок», — сообщает предприниматель. По словам тюменки, сейчас ситуация на рынке постепенно стабилизируется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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