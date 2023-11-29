В Тюмени не хватает рыбы для приготовления роллов

30 ноября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Рестораторы вынуждены снять популярные позиции роллов из меню Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени не хватает рыбы для приготовления роллов. Об этом URA.RU сообщила предприниматель Ирина Щепелина. Рестораторы из-за проблем с поставками лосося вынуждены были снять с продажи некоторые популярные позиции. «Один из танкеров находился в нерабочем состоянии, из-за этого был уменьшен вылов лосося. В какой-то момент рыбы не было вообще. Роллы, где использовалось много лосося, нам пришлось убрать из меню. Там требовалось и большое количество продукта, и определенная часть рыбы, самая дорогая», — рассказала Щепелина. Собеседница агентства добавляет, что в этот же момент цены на рыбу взлетели практически в два раза. «Если раньше мы закупали охлажденный лосось за 1450-1600 рублей за килограмм, то новые цены могли доходить до 2250 рублей за аналогичный вес. Это был значительный скачок», — сообщает предприниматель. По словам тюменки, сейчас ситуация на рынке постепенно стабилизируется.

В Тюмени не хватает рыбы для приготовления роллов. Об этом URA.RU сообщила предприниматель Ирина Щепелина. Рестораторы из-за проблем с поставками лосося вынуждены были снять с продажи некоторые популярные позиции. «Один из танкеров находился в нерабочем состоянии, из-за этого был уменьшен вылов лосося. В какой-то момент рыбы не было вообще. Роллы, где использовалось много лосося, нам пришлось убрать из меню. Там требовалось и большое количество продукта, и определенная часть рыбы, самая дорогая», — рассказала Щепелина. Собеседница агентства добавляет, что в этот же момент цены на рыбу взлетели практически в два раза. «Если раньше мы закупали охлажденный лосось за 1450-1600 рублей за килограмм, то новые цены могли доходить до 2250 рублей за аналогичный вес. Это был значительный скачок», — сообщает предприниматель. По словам тюменки, сейчас ситуация на рынке постепенно стабилизируется.