Медведев наградил курганского бизнесмена за помощь бойцам СВО. Фото

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Председатель ЕР Медведев наградил бизнесмена Романа Романовича из Кургана (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев наградил грамотой предпринимателя из Кургана Романа Романовича за поддержку воинских подразделений и семей бойцов СВО. Об этом сообщила сестра бизнесмена, депутат Курганской гордумы Анастасия Романович на своей странице в соцсети «ВКонтакте», приложив соответствующее фото.

«Благодарность Романовичу Роману Олеговичу за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих — участников специальной военной операции Российской Федерации и нуждающихся в помощи людей», — указано на грамоте, которая подписана председателем ЕР Медведевым. Анастасия Романович отметила, что ее брат никогда не рассказывает о своих добрых делах, но регулярно их делает, помогая бойцам спецоперации и их семьям.

Предпринимательское сообщество Курганской области при участии волонтерских формирований регулярно поддерживает фронт. Так, штурмовик Валерий Федин поблагодарил депутата Романович за покупку бронежилета, каски и военной формы.

Председатель ЕР Медведев наградил бизнесмена за поддержку бойцов СВО и их семей
Председатель ЕР Медведев наградил бизнесмена за поддержку бойцов СВО и их семей

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Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев наградил грамотой предпринимателя из Кургана Романа Романовича за поддержку воинских подразделений и семей бойцов СВО. Об этом сообщила сестра бизнесмена, депутат Курганской гордумы Анастасия Романович на своей странице в соцсети «ВКонтакте», приложив соответствующее фото. «Благодарность Романовичу Роману Олеговичу за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих — участников специальной военной операции Российской Федерации и нуждающихся в помощи людей», — указано на грамоте, которая подписана председателем ЕР Медведевым. Анастасия Романович отметила, что ее брат никогда не рассказывает о своих добрых делах, но регулярно их делает, помогая бойцам спецоперации и их семьям. Предпринимательское сообщество Курганской области при участии волонтерских формирований регулярно поддерживает фронт. Так, штурмовик Валерий Федин поблагодарил депутата Романович за покупку бронежилета, каски и военной формы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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