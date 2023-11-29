Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев наградил грамотой предпринимателя из Кургана Романа Романовича за поддержку воинских подразделений и семей бойцов СВО. Об этом сообщила сестра бизнесмена, депутат Курганской гордумы Анастасия Романович на своей странице в соцсети «ВКонтакте», приложив соответствующее фото.
«Благодарность Романовичу Роману Олеговичу за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих — участников специальной военной операции Российской Федерации и нуждающихся в помощи людей», — указано на грамоте, которая подписана председателем ЕР Медведевым. Анастасия Романович отметила, что ее брат никогда не рассказывает о своих добрых делах, но регулярно их делает, помогая бойцам спецоперации и их семьям.
Предпринимательское сообщество Курганской области при участии волонтерских формирований регулярно поддерживает фронт. Так, штурмовик Валерий Федин поблагодарил депутата Романович за покупку бронежилета, каски и военной формы.
Председатель ЕР Медведев наградил бизнесмена за поддержку бойцов СВО и их семей
Профиль Анастасии Романович в соцсети «ВКонтакте»; https://vk.com/romanovich_anastasia?w=wall9863893_9444
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев наградил грамотой предпринимателя из Кургана Романа Романовича за поддержку воинских подразделений и семей бойцов СВО. Об этом сообщила сестра бизнесмена, депутат Курганской гордумы Анастасия Романович на своей странице в соцсети «ВКонтакте», приложив соответствующее фото. «Благодарность Романовичу Роману Олеговичу за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих — участников специальной военной операции Российской Федерации и нуждающихся в помощи людей», — указано на грамоте, которая подписана председателем ЕР Медведевым. Анастасия Романович отметила, что ее брат никогда не рассказывает о своих добрых делах, но регулярно их делает, помогая бойцам спецоперации и их семьям. Предпринимательское сообщество Курганской области при участии волонтерских формирований регулярно поддерживает фронт. Так, штурмовик Валерий Федин поблагодарил депутата Романович за покупку бронежилета, каски и военной формы.