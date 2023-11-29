Председатель ЕР Медведев наградил бизнесмена Романа Романовича из Кургана (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев наградил грамотой предпринимателя из Кургана Романа Романовича за поддержку воинских подразделений и семей бойцов СВО. Об этом сообщила сестра бизнесмена, депутат Курганской гордумы Анастасия Романович на своей странице в соцсети «ВКонтакте», приложив соответствующее фото.

«Благодарность Романовичу Роману Олеговичу за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих — участников специальной военной операции Российской Федерации и нуждающихся в помощи людей», — указано на грамоте, которая подписана председателем ЕР Медведевым. Анастасия Романович отметила, что ее брат никогда не рассказывает о своих добрых делах, но регулярно их делает, помогая бойцам спецоперации и их семьям.

Предпринимательское сообщество Курганской области при участии волонтерских формирований регулярно поддерживает фронт. Так, штурмовик Валерий Федин поблагодарил депутата Романович за покупку бронежилета, каски и военной формы.