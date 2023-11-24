24 ноября 2023

Участники СВО попросили депутата из Кургана помочь обезопасить внедорожники. Фото

Курганский депутат Казаков: бойцы СВО попросили сделать защиту для УАЗов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, своих не бросаем, гуманитарный груз, участники сво, разведчики, штурмовики, уаз батон
Военнослужащим нужны защитные каркасы, которые обезопасят машины в случае обстрела Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации из Курганской области попросили сделать защиту для УАЗов для выполнения поставленных задач на фронте. Бойцы, которые сейчас находятся в отпуске, обратились к депутату Курганской облдумы Владимиру Казакову с соответствующей просьбой. Встреча прошла на Варгашинском заводе противопожарного оборудования.

«Для бойцов провели экскурсию (на варгашинском заводе — прим. URA.RU). В свою очередь военнослужащие поблагодарили Казакова за партию печей-буржуек, которые были ранее отправлены на передовую. Также ребята обратились к депутату за помощью в изготовлении защитных каркасов для УАЗов», — указано на странице реготделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

Правительство и предпринимательское сообщество области при участии волонтерских формирований регулярно поддерживают фронт. На передовую отправляются продукты питания, личные вещи, снаряжение обмундирование, инструменты и автомобили. Ранее курганские разведчики благодарили земляков за переданные бронежилеты, радиостанции и дизельный генератор.

Военнослужащих познакомили с работой варгашинского завода и и выпускаемой продукцией
Военнослужащих познакомили с работой варгашинского завода и и выпускаемой продукцией
Фото:
На варгашинском предприятия были изготовлены печи для солдат, которые отправляют в зону СВО
На варгашинском предприятия были изготовлены печи для солдат, которые отправляют в зону СВО
Фото:

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Участники спецоперации из Курганской области попросили сделать защиту для УАЗов для выполнения поставленных задач на фронте. Бойцы, которые сейчас находятся в отпуске, обратились к депутату Курганской облдумы Владимиру Казакову с соответствующей просьбой. Встреча прошла на Варгашинском заводе противопожарного оборудования. «Для бойцов провели экскурсию (на варгашинском заводе — прим. URA.RU). В свою очередь военнослужащие поблагодарили Казакова за партию печей-буржуек, которые были ранее отправлены на передовую. Также ребята обратились к депутату за помощью в изготовлении защитных каркасов для УАЗов», — указано на странице реготделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте». Правительство и предпринимательское сообщество области при участии волонтерских формирований регулярно поддерживают фронт. На передовую отправляются продукты питания, личные вещи, снаряжение обмундирование, инструменты и автомобили. Ранее курганские разведчики благодарили земляков за переданные бронежилеты, радиостанции и дизельный генератор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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