Участники СВО попросили депутата из Кургана помочь обезопасить внедорожники. Фото

Курганский депутат Казаков: бойцы СВО попросили сделать защиту для УАЗов

25 ноября 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Военнослужащим нужны защитные каркасы, которые обезопасят машины в случае обстрела Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники спецоперации из Курганской области попросили сделать защиту для УАЗов для выполнения поставленных задач на фронте. Бойцы, которые сейчас находятся в отпуске, обратились к депутату Курганской облдумы Владимиру Казакову с соответствующей просьбой. Встреча прошла на Варгашинском заводе противопожарного оборудования. «Для бойцов провели экскурсию (на варгашинском заводе — прим. URA.RU). В свою очередь военнослужащие поблагодарили Казакова за партию печей-буржуек, которые были ранее отправлены на передовую. Также ребята обратились к депутату за помощью в изготовлении защитных каркасов для УАЗов», — указано на странице реготделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте». Правительство и предпринимательское сообщество области при участии волонтерских формирований регулярно поддерживают фронт. На передовую отправляются продукты питания, личные вещи, снаряжение обмундирование, инструменты и автомобили. Ранее курганские разведчики благодарили земляков за переданные бронежилеты, радиостанции и дизельный генератор. Военнослужащих познакомили с работой варгашинского завода и и выпускаемой продукцией Фото: страница VK партии ЕР в Курганской области, https://vk.com/wall-42220040_11435 На варгашинском предприятия были изготовлены печи для солдат, которые отправляют в зону СВО Фото: страница VK партии ЕР в Курганской области, https://vk.com/wall-42220040_11435

Участники спецоперации из Курганской области попросили сделать защиту для УАЗов для выполнения поставленных задач на фронте. Бойцы, которые сейчас находятся в отпуске, обратились к депутату Курганской облдумы Владимиру Казакову с соответствующей просьбой. Встреча прошла на Варгашинском заводе противопожарного оборудования. «Для бойцов провели экскурсию (на варгашинском заводе — прим. URA.RU). В свою очередь военнослужащие поблагодарили Казакова за партию печей-буржуек, которые были ранее отправлены на передовую. Также ребята обратились к депутату за помощью в изготовлении защитных каркасов для УАЗов», — указано на странице реготделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте». Правительство и предпринимательское сообщество области при участии волонтерских формирований регулярно поддерживают фронт. На передовую отправляются продукты питания, личные вещи, снаряжение обмундирование, инструменты и автомобили. Ранее курганские разведчики благодарили земляков за переданные бронежилеты, радиостанции и дизельный генератор.