Против соратника Геры ЖБИ возбудили новое уголовное дело

Александр Дисков был задержан и помещен под арест Фото: Илья Московец © URA.RU

В отношении соратника криминального авторитета Геры ЖБИ — Александра Дискова по прозвищу Фартовый — возбуждено новое уголовное дело по статье о незаконном хранении и ношении боевого оружия. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«По Дискову возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ. Из автомобиля Cadillac, в который он стрелял, извлечены пули. Экспертиза показала, что это патроны девятимиллиметрового калибра, произведенные Барнаульским патронным заводом. Выпущены из пистолета Макарова», — сказал собеседник агентства.

Инцидент со стрельбой произошел 12 ноября в Екатеринбурге возле ночного клуба. Там во время конфликта с другой компанией Фартовый несколько раз выстрелил по автомобилю. Как рассказали люди из его окружения, ссора была провокацией со стороны недоброжелателей Фартового и пистолет принадлежит им. Якобы во время стычки Дисков выхватил направленное на него оружие и расстрелял машину оппонентов, чтобы не дать им покинуть место происшествия.

Александр Дисков считается соратником покойного авторитета Геры ЖБИ (Германа Гардта). После его смерти Фартовый якобы подмял под себя бойцов и парковочный бизнес. Сам Дисков заявлял, что не придерживается криминальной идеологии, а является военным. Он сказал, что служит на СВО и инцидент со стрельбой произошел во время его отпуска по ранению. Известно, что ранее он был неоднократно судим.

За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СКР Свердловской области. Там от ответа воздержались.