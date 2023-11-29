Тюменская область отправила в Китай и Казахстан десятки тысяч тонн древесины

30 ноября 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Тюменский лес ушел на экспорт в Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ноябре Тюменская область поставила в Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан 31,6 тысяч кубометров древесины. Об этом сообщает официальный сайт Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО — Югре. При этом на внутренний рынок России регион отправил 1822,6 кубометров лесопродукции. «Управлением Россельхознадзора выданы фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие соответствие 31, 6 тысяч кубометров продукции требованиям стран-импортеров: Китай, Республика Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан. На внутрироссийские перевозки было направлено 1,8 тысяч кубометров лесопродукции», — указано на официальном сайте регионального управления Россельхознадзора. Указанный объем вывезенной за границу древесины весит около 20 тысяч тонн. Перед отправкой лесопродукция прошла фитосанитарный контроль на наличие карантинных вредителей. Контроль не выявил нарушений.

В ноябре Тюменская область поставила в Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан 31,6 тысяч кубометров древесины. Об этом сообщает официальный сайт Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО — Югре. При этом на внутренний рынок России регион отправил 1822,6 кубометров лесопродукции. «Управлением Россельхознадзора выданы фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие соответствие 31, 6 тысяч кубометров продукции требованиям стран-импортеров: Китай, Республика Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан. На внутрироссийские перевозки было направлено 1,8 тысяч кубометров лесопродукции», — указано на официальном сайте регионального управления Россельхознадзора. Указанный объем вывезенной за границу древесины весит около 20 тысяч тонн. Перед отправкой лесопродукция прошла фитосанитарный контроль на наличие карантинных вредителей. Контроль не выявил нарушений.