После отмены весеннего шоу Instasamka вновь попытается выступить в Перми

30 ноября 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Концерт обещают дать в марте Фото: Илья Московец © URA.RU Популярная певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) анонсировала концерт в Перми (16+). Она должна была выступить еще в марте 2023 года, но шоу на фоне протестов общественников отменили. Новый концерт запланирован уже на конец марта 2024 года, говорят организаторы. «Instasamka и Moneyken 29 марта. На концерте ты услышишь все любимые хиты и новые релизы», — сообщается на странице концерт-холла «Свобода» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказывало URA.RU, шоу планировалось провести в Перми в марте 2023 года. Тогда против концертов Зотеевой в России выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и другие общественные деятели. Позже Instasamka и Мизулина провели переговоры.

Популярная певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) анонсировала концерт в Перми (16+). Она должна была выступить еще в марте 2023 года, но шоу на фоне протестов общественников отменили. Новый концерт запланирован уже на конец марта 2024 года, говорят организаторы. «Instasamka и Moneyken 29 марта. На концерте ты услышишь все любимые хиты и новые релизы», — сообщается на странице концерт-холла «Свобода» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказывало URA.RU, шоу планировалось провести в Перми в марте 2023 года. Тогда против концертов Зотеевой в России выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и другие общественные деятели. Позже Instasamka и Мизулина провели переговоры.