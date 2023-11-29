29 ноября 2023

После отмены весеннего шоу Instasamka вновь попытается выступить в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Guf в TeleClub. Екатеринбург, концерт, зрители, толпа
Концерт обещают дать в марте Фото:

Популярная певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) анонсировала концерт в Перми (16+). Она должна была выступить еще в марте 2023 года, но шоу на фоне протестов общественников отменили. Новый концерт запланирован уже на конец марта 2024 года, говорят организаторы.

«Instasamka и Moneyken 29 марта. На концерте ты услышишь все любимые хиты и новые релизы», — сообщается на странице концерт-холла «Свобода» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказывало URA.RU, шоу планировалось провести в Перми в марте 2023 года. Тогда против концертов Зотеевой в России выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и другие общественные деятели. Позже Instasamka и Мизулина провели переговоры.

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Популярная певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) анонсировала концерт в Перми (16+). Она должна была выступить еще в марте 2023 года, но шоу на фоне протестов общественников отменили. Новый концерт запланирован уже на конец марта 2024 года, говорят организаторы. «Instasamka и Moneyken 29 марта. На концерте ты услышишь все любимые хиты и новые релизы», — сообщается на странице концерт-холла «Свобода» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказывало URA.RU, шоу планировалось провести в Перми в марте 2023 года. Тогда против концертов Зотеевой в России выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и другие общественные деятели. Позже Instasamka и Мизулина провели переговоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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