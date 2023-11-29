Главный вуз Кургана отправил молодого ученого на конгресс в центр «Сириус»

Преподаватель КГУ принимает участие в Конгрессе молодых ученых в Сочи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Преподаватель Курганского госуниверситета (КГУ) Анастасия Ильинская участвует в Конгрессе молодых ученых в центре «Сириус», который проходит в Сочи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Молодой преподаватель из института математики и интеллектуальных систем КГУ Анастасия Ильинская участвует в III Конгрессе молодых ученых, который проходит в Сочи, в Парке науки и искусства „Сириус“ с 28 по 30 ноября», — говорится в сообщении. Конгресс молодых ученых является ключевым мероприятия Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.

Преподаватель Ильинская является многолетним партнером и наставником образовательного центра «Сириус». Сотрудница КГУ в ходе конгресса встретилась с министром образования и науки РФ Валерием Фальковым, который пожелал Анастасии успехов в воспитательной и образовательной деятельности. В этом году съезд молодых ученых собрал более четырех тысяч человек со всей страны.

Ранее президент Путин назвал Россию страной возможностей для молодых людей. Также глава страны заявлял, что в 2024 году в центре «Сириус» пройдет Всемирный фестиваль молодежи, который посетят участники из 170 стран. По словам Путина, мероприятие позволит укрепить суверенитет государства и поспособствует построению многополярного мира.