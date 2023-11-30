30 ноября 2023

На крупном курганском молокозаводе сменился директор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предприятие «Молоко Зауралья». Курган, молоко, молоко зауралья, цистерна с молоком
На катайском молокозаводе новый гендиректор Фото:

На предприятии АО «Молоко» из Курганской области сменился генеральный директор. Новым руководителем молокозавода назначен бывший глава структуры мэрии Катайска Валерий Яков. Информация об этом размещена в сервисе СБИС.

«АО „Молоко“, город Катайск. Новый генеральный директор — Яков Валерий Александрович», — указано в справке о руководителях предприятия. Ранее Яков управлял компанией «Водоканал», принадлежащей местным властям.

Ранее URA.RU писало, что бывший мебельный магнат Кургана Потютьков возглавил стройфирму в Екатеринбурге. Компания была создана в апреле 2023 года. Ей владеет предпринимательница Ольга Потютькова.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На предприятии АО «Молоко» из Курганской области сменился генеральный директор. Новым руководителем молокозавода назначен бывший глава структуры мэрии Катайска Валерий Яков. Информация об этом размещена в сервисе СБИС. «АО „Молоко“, город Катайск. Новый генеральный директор — Яков Валерий Александрович», — указано в справке о руководителях предприятия. Ранее Яков управлял компанией «Водоканал», принадлежащей местным властям. Ранее URA.RU писало, что бывший мебельный магнат Кургана Потютьков возглавил стройфирму в Екатеринбурге. Компания была создана в апреле 2023 года. Ей владеет предпринимательница Ольга Потютькова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...