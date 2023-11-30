На крупном курганском молокозаводе сменился директор

На катайском молокозаводе новый гендиректор
На предприятии АО «Молоко» из Курганской области сменился генеральный директор. Новым руководителем молокозавода назначен бывший глава структуры мэрии Катайска Валерий Яков. Информация об этом размещена в сервисе СБИС.
«АО „Молоко“, город Катайск. Новый генеральный директор — Яков Валерий Александрович», — указано в справке о руководителях предприятия. Ранее Яков управлял компанией «Водоканал», принадлежащей местным властям.
Ранее URA.RU писало, что бывший мебельный магнат Кургана Потютьков возглавил стройфирму в Екатеринбурге. Компания была создана в апреле 2023 года. Ей владеет предпринимательница Ольга Потютькова.
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