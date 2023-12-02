На курганских трассах продлен запрет на движение транспорта

На трассах Курганской области до 20:00 3 декабря продлены ограничения дорожного движения из-за мокрого снега и гололеда. Срок снятия ограничений может быть изменен, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Ориентировочное время окончания ограничения движения на участках федеральных трасс в Курганской области — 3 декабря 20:00 по местному времени. Время окончания ограничений движения может быть изменено из-за неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении представителей ведомства.
Так, 3 декабря введено временное ограничение движения на участках федеральных трасс: 55-й км — 465-й км Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск; нулевой км — 91-й км Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к Тюмени; 125-й км — 356-й км дороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Оно распространяется на автобусы, маршрутные такси, грузовой транспорт, легковые такси.
Узнать о состоянии проезда на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по телефонам ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram). Звонки принимаются круглосуточно.
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