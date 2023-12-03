Дело о смерти свердловского майора передали легендарному следователю

04 декабря 2023 в 02:58 Размер текста - 17 +

Дело поручили легендарному следователю Сергею Мальцеву Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге расследование дела о смерти майора полиции Рудольфа Габтрахманова поручили полковнику юстиции Сергею Мальцеву, который известен поимкой Алексея Александрова, устроившего стрельбу на Уктусе в 2018 году, в результате которой погибли две девушки. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Дело о таинственной смерти майора полиции Рудольфа Габтрахманова, найденного мертвым 28 октября, передали в четвертое главное следственное управление СКР (с дислокацией в Екатеринбурге). Раскрытие уголовного дела по статье 110 УК „Доведение до самоубийства“ поручили полковнику юстиции Сергею Мальцеву», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственный источник.



Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СК по Свердловской области. Ответ на него ожидается. Тело участкового обнаружили 28 октября на лестничной площадке на Базовом переулке, 50. До этого он осматривал квартиру на Новгородцевой, 25/2, где в этот же день нашли тела мертвых пенсионеров. По одной из версий офицер мог быть причастен к убийству пожилых людей и краже у них крупной суммы денег. Дело о его гибели позже передали лучшим следователям Свердловской области, так как оно оказалось сложным.

В Екатеринбурге расследование дела о смерти майора полиции Рудольфа Габтрахманова поручили полковнику юстиции Сергею Мальцеву, который известен поимкой Алексея Александрова, устроившего стрельбу на Уктусе в 2018 году, в результате которой погибли две девушки. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Дело о таинственной смерти майора полиции Рудольфа Габтрахманова, найденного мертвым 28 октября, передали в четвертое главное следственное управление СКР (с дислокацией в Екатеринбурге). Раскрытие уголовного дела по статье 110 УК „Доведение до самоубийства“ поручили полковнику юстиции Сергею Мальцеву», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственный источник. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СК по Свердловской области. Ответ на него ожидается. Тело участкового обнаружили 28 октября на лестничной площадке на Базовом переулке, 50. До этого он осматривал квартиру на Новгородцевой, 25/2, где в этот же день нашли тела мертвых пенсионеров. По одной из версий офицер мог быть причастен к убийству пожилых людей и краже у них крупной суммы денег. Дело о его гибели позже передали лучшим следователям Свердловской области, так как оно оказалось сложным.