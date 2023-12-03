03 декабря 2023
02 декабря 2023

Дело о смерти свердловского майора передали легендарному следователю

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Дело поручили легендарному следователю Сергею Мальцеву Фото:

В Екатеринбурге расследование дела о смерти майора полиции Рудольфа Габтрахманова поручили полковнику юстиции Сергею Мальцеву, который известен поимкой Алексея Александрова, устроившего стрельбу на Уктусе в 2018 году, в результате которой погибли две девушки. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Дело о таинственной смерти майора полиции Рудольфа Габтрахманова, найденного мертвым 28 октября, передали в четвертое главное следственное управление СКР (с дислокацией в Екатеринбурге). Раскрытие уголовного дела по статье 110 УК „Доведение до самоубийства“ поручили полковнику юстиции Сергею Мальцеву», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственный источник.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СК по Свердловской области. Ответ на него ожидается.

Тело участкового обнаружили 28 октября на лестничной площадке на Базовом переулке, 50. До этого он осматривал квартиру на Новгородцевой, 25/2, где в этот же день нашли тела мертвых пенсионеров. По одной из версий офицер мог быть причастен к убийству пожилых людей и краже у них крупной суммы денег. Дело о его гибели позже передали лучшим следователям Свердловской области, так как оно оказалось сложным.

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В Екатеринбурге расследование дела о смерти майора полиции Рудольфа Габтрахманова поручили полковнику юстиции Сергею Мальцеву, который известен поимкой Алексея Александрова, устроившего стрельбу на Уктусе в 2018 году, в результате которой погибли две девушки. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Дело о таинственной смерти майора полиции Рудольфа Габтрахманова, найденного мертвым 28 октября, передали в четвертое главное следственное управление СКР (с дислокацией в Екатеринбурге). Раскрытие уголовного дела по статье 110 УК „Доведение до самоубийства“ поручили полковнику юстиции Сергею Мальцеву», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственный источник. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СК по Свердловской области. Ответ на него ожидается. Тело участкового обнаружили 28 октября на лестничной площадке на Базовом переулке, 50. До этого он осматривал квартиру на Новгородцевой, 25/2, где в этот же день нашли тела мертвых пенсионеров. По одной из версий офицер мог быть причастен к убийству пожилых людей и краже у них крупной суммы денег. Дело о его гибели позже передали лучшим следователям Свердловской области, так как оно оказалось сложным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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