03 декабря 2023
02 декабря 2023
01 декабря 2023

В ЯНАО семья требует от больницы 8 миллионов рублей за смерть ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор по уголовному делу обвиняемого в убийствах и других тяжких преступлениях Вячеслава Прямоносова. Курган, приговор, судья, суд
В Новом Уренгое семья умершего ребенка требует 8 миллионов рублей от больницы Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) семья требует взыскать компенсацию морального вреда с центральной городской больницы за некачественное оказание медицинской помощи, приведшей к смерти ребенка. Информация об этом содержится в картотеке городского суда.

«В Новоуренгойский городской суд направлено исковое заявление о взыскании с ГУБЗ ЯНАО „Новоуренгойская центральная городская больница“ компенсации морального вреда в размере восьми миллионов рублей. В связи со смертью малолетнего заявители испытывают моральные и нравственные страдания», — пояснили факт наличия иска в пресс-службе окружной прокуратуры.

Корреспонденту агентства пояснили, что по факту оказания медицинской помощи, окружным департаментом здравоохранения была проведена проверка. В настоящий момент суд назначил проведение экспертизы.

Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу окружного депздрава. Ответ ожидается.

Обратиться с заявлением о проверке правильности любого из этапов оказания медицинской помощи можно в прокуратуру или департамент здравоохранения. Решение о праве на компенсацию морального вреда принимает суд.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) семья требует взыскать компенсацию морального вреда с центральной городской больницы за некачественное оказание медицинской помощи, приведшей к смерти ребенка. Информация об этом содержится в картотеке городского суда. «В Новоуренгойский городской суд направлено исковое заявление о взыскании с ГУБЗ ЯНАО „Новоуренгойская центральная городская больница“ компенсации морального вреда в размере восьми миллионов рублей. В связи со смертью малолетнего заявители испытывают моральные и нравственные страдания», — пояснили факт наличия иска в пресс-службе окружной прокуратуры. Корреспонденту агентства пояснили, что по факту оказания медицинской помощи, окружным департаментом здравоохранения была проведена проверка. В настоящий момент суд назначил проведение экспертизы. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу окружного депздрава. Ответ ожидается. Обратиться с заявлением о проверке правильности любого из этапов оказания медицинской помощи можно в прокуратуру или департамент здравоохранения. Решение о праве на компенсацию морального вреда принимает суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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