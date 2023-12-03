В ЯНАО семья требует от больницы 8 миллионов рублей за смерть ребенка

04 декабря 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое семья умершего ребенка требует 8 миллионов рублей от больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) семья требует взыскать компенсацию морального вреда с центральной городской больницы за некачественное оказание медицинской помощи, приведшей к смерти ребенка. Информация об этом содержится в картотеке городского суда. «В Новоуренгойский городской суд направлено исковое заявление о взыскании с ГУБЗ ЯНАО „Новоуренгойская центральная городская больница“ компенсации морального вреда в размере восьми миллионов рублей. В связи со смертью малолетнего заявители испытывают моральные и нравственные страдания», — пояснили факт наличия иска в пресс-службе окружной прокуратуры. Корреспонденту агентства пояснили, что по факту оказания медицинской помощи, окружным департаментом здравоохранения была проведена проверка. В настоящий момент суд назначил проведение экспертизы. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу окружного депздрава. Ответ ожидается. Обратиться с заявлением о проверке правильности любого из этапов оказания медицинской помощи можно в прокуратуру или департамент здравоохранения. Решение о праве на компенсацию морального вреда принимает суд.

В Новом Уренгое (ЯНАО) семья требует взыскать компенсацию морального вреда с центральной городской больницы за некачественное оказание медицинской помощи, приведшей к смерти ребенка. Информация об этом содержится в картотеке городского суда. «В Новоуренгойский городской суд направлено исковое заявление о взыскании с ГУБЗ ЯНАО „Новоуренгойская центральная городская больница“ компенсации морального вреда в размере восьми миллионов рублей. В связи со смертью малолетнего заявители испытывают моральные и нравственные страдания», — пояснили факт наличия иска в пресс-службе окружной прокуратуры. Корреспонденту агентства пояснили, что по факту оказания медицинской помощи, окружным департаментом здравоохранения была проведена проверка. В настоящий момент суд назначил проведение экспертизы. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу окружного депздрава. Ответ ожидается. Обратиться с заявлением о проверке правильности любого из этапов оказания медицинской помощи можно в прокуратуру или департамент здравоохранения. Решение о праве на компенсацию морального вреда принимает суд.