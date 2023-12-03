В ЯНАО семья требует от больницы 8 миллионов рублей за смерть ребенка

В Новом Уренгое (ЯНАО) семья требует взыскать компенсацию морального вреда с центральной городской больницы за некачественное оказание медицинской помощи, приведшей к смерти ребенка. Информация об этом содержится в картотеке городского суда.
«В Новоуренгойский городской суд направлено исковое заявление о взыскании с ГУБЗ ЯНАО „Новоуренгойская центральная городская больница“ компенсации морального вреда в размере восьми миллионов рублей. В связи со смертью малолетнего заявители испытывают моральные и нравственные страдания», — пояснили факт наличия иска в пресс-службе окружной прокуратуры.
Корреспонденту агентства пояснили, что по факту оказания медицинской помощи, окружным департаментом здравоохранения была проведена проверка. В настоящий момент суд назначил проведение экспертизы.
Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу окружного депздрава. Ответ ожидается.
Обратиться с заявлением о проверке правильности любого из этапов оказания медицинской помощи можно в прокуратуру или департамент здравоохранения. Решение о праве на компенсацию морального вреда принимает суд.
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