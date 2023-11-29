Как получить компенсацию за врачебную ошибку или халатность

Жители ЯНАО подали 21 иск на возмещение морального вреда из-за неверного лечения

30 ноября 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

В ЯНАО за год 21 человек претендует на получение компенсации за ошибки врачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители ЯНАО за одиннадцать месяцев текущего года подали в прокуратуру 21 иск на возмещение морального вреда, наступившего в следствие неверного лечения на общую сумму около 25 миллионов рублей. Из них рассмотрено и удовлетворено шесть исков на сумму 7 миллионов 145 тысяч рублей, рассказала старший помощник окружного прокурора Дина Гехова в эфире программы «Сила закона». Компенсация вреда выплачивается пострадавшему Прокуратурой Пуровского района в мае 2023 года проведена проверка в деятельности Тарко-Салинской ЦРБ. Там были допущены нарушения при извлечении пластилина из носа ребенка. В результате было установлено, что осмотр ребенка проведен непрофильным специалистом, оказанием медицинской помощи не соответствовало стандарту. По иску прокуратуры суд присудил выплату компенсации морального вреда в пользу ребенка в размере 45 тысяч рублей. В случае смерти пациента на компенсацию могут претендовать родственники В Салехарде женщина пожаловалась на ошибку гинеколога, допущенную в период наблюдения во время беременности. Врач не учла, что у будущей матери отрицательный резус-фактор и наблюдала ее в обычном режиме. В результате проведенного кесарева сечения ребенок появился на свет с патологией здоровья и через сутки скончался. По результатам рассмотрения искового заявления в пользу заявителя взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей. Также в Салехарде женщина обратилась в больницу с жалобами на боль в левом ухе и левой половине лица. Врач поставил диагноз и назначил лечение на дому. На пятый день здоровье больной резко ухудшилось, ее экстренно госпитализировали, но было поздно, женщина скончалась. С больницы взыскали моральный ущерб в три миллиона рублей за ошибочный диагноз. Куда обращаться за компенсацией морального вреда Согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», качество медицинской помощи должно быть своевременным, правильным, использовать верную диагностику и приводить к запланированным результатам. Медицинские организации и их работники несут ответственность за причинение вреда здоровью при оказании медицинских услуг, такой вред подлежит компенсации в порядке и объеме, установленным законодательством РФ. «Полномочиями на проведение проверок наделен департамент здравоохранения и в рамках заключения по результатам проведенной проверки прокуратура также может сделать вывод, имеются ли основания для предъявления исковых заявлений», — сообщила помощник прокурора Салехарда Юлия Фролова. Если гражданину причинен моральный вред, суд может обязать нарушителя компенсировать моральный вред. Компенсация вреда осуществляется в денежной форме и определяется в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий. При определении размера компенсации учитывается принцип разумности и справедливости. Обратиться с заявлением о проверке правильности любого из этапов оказания медицинской помощи можно в прокуратуру или вышестоящий орган здравоохранения. Решение о праве на компенсацию морального вреда принимает суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители ЯНАО за одиннадцать месяцев текущего года подали в прокуратуру 21 иск на возмещение морального вреда, наступившего в следствие неверного лечения на общую сумму около 25 миллионов рублей. Из них рассмотрено и удовлетворено шесть исков на сумму 7 миллионов 145 тысяч рублей, рассказала старший помощник окружного прокурора Дина Гехова в эфире программы «Сила закона». Прокуратурой Пуровского района в мае 2023 года проведена проверка в деятельности Тарко-Салинской ЦРБ. Там были допущены нарушения при извлечении пластилина из носа ребенка. В результате было установлено, что осмотр ребенка проведен непрофильным специалистом, оказанием медицинской помощи не соответствовало стандарту. По иску прокуратуры суд присудил выплату компенсации морального вреда в пользу ребенка в размере 45 тысяч рублей. В Салехарде женщина пожаловалась на ошибку гинеколога, допущенную в период наблюдения во время беременности. Врач не учла, что у будущей матери отрицательный резус-фактор и наблюдала ее в обычном режиме. В результате проведенного кесарева сечения ребенок появился на свет с патологией здоровья и через сутки скончался. По результатам рассмотрения искового заявления в пользу заявителя взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей. Также в Салехарде женщина обратилась в больницу с жалобами на боль в левом ухе и левой половине лица. Врач поставил диагноз и назначил лечение на дому. На пятый день здоровье больной резко ухудшилось, ее экстренно госпитализировали, но было поздно, женщина скончалась. С больницы взыскали моральный ущерб в три миллиона рублей за ошибочный диагноз. Согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», качество медицинской помощи должно быть своевременным, правильным, использовать верную диагностику и приводить к запланированным результатам. Медицинские организации и их работники несут ответственность за причинение вреда здоровью при оказании медицинских услуг, такой вред подлежит компенсации в порядке и объеме, установленным законодательством РФ. Если гражданину причинен моральный вред, суд может обязать нарушителя компенсировать моральный вред. Компенсация вреда осуществляется в денежной форме и определяется в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий. При определении размера компенсации учитывается принцип разумности и справедливости. Обратиться с заявлением о проверке правильности любого из этапов оказания медицинской помощи можно в прокуратуру или вышестоящий орган здравоохранения. Решение о праве на компенсацию морального вреда принимает суд.