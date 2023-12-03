В Тюмени из-за морозов отменят этап Кубка России по биатлону

Из-за морозов в Тюмени соревнования оказались под угрозой Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени из-за холодов перенесут спринтерский этап Кубка России по биатлону, а также, с большой вероятностью, отменят гонки, запланированные на 7 и 10 декабря. Об этом URA.RU рассказали в «Центре спортивной подготовки».

«В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями, не позволяющими провести соревнования по биатлону, Союзом биатлонистов России принято решение о переносе спринтерских гонок с 9 на 6 декабря. Также имеется большая вероятность отмены гонок, запланированных на 7 и 10 декабря», — сообщили в ЦСП.

Болельщикам предложено сдать билеты, купленные на гонки. Если погодные условия все же позволят провести соревнования, билеты на них можно будет приобрести в кассах «Жемчужины Сибири» в день состязаний.

По данным сервиса Gismeteo, днем 9 декабря в Тюмени ожидается -28 градусов. 7 и 10 декабря — 31 и 28 градусов ниже нуля соответственно.