Питерский врач отметил позитивные изменения в курганской медицине

Врач оценила ремонт и реконструкции курганских больниц и лабораторий Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Врач-инфекционист из Санкт-Петербурга Ирина Трагира, научный сотрудник отдела природно-очаговых инфекций ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» отметила позитивные изменения в курганской медицине за последние годы. Об этом сообщает правительство Курганской области на своем сайте.

«Ранее приезжала с проверками и с помощью в ковидное время. Приятно видеть, что с каждым разом делаются большие шаги вперед, поэтому с вашим регионом приятно работать. Предыдущий визит мне очень понравилось, что проходят и ремонты, и реконструкции стационаров, и диагностика — больше ПЦР лабораторий. Эти большие вложения, это большое внимание к инфекционной патологии решает многие проблемы. <…> Виден прогресс. Вы идете правильным путем», — отметила Трагира. Курганскую область она посетила уже в четвертый раз за три года. Также в ходе выступления, глава регионального депздрава Алексей Сигидаев заявил, что сегодня Курганская область превратилась в столицу по инфекционной безопасности.

Мероприятие прошло в большом зале областной филармонии. Всего в конференции было заявлено 13 спикеров, которые являются известными научными деятелями страны. Также, среди посетителей были медицинские специалисты и студенты профильных учебных заведений. Участники обсуждали вопросы профилактики инфекций, терапию хронических гепатитов, помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией, современные подходы к лечению инфекционных заболеваний и другие актуальные темы медицины.

По инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова в регионе регулярно финансируются проекты по ремонту медицинских учреждений. На ремонт больниц и закупку оборудования выделяются десятки миллионов рублей. Так, месяцами ранее, власти завершили ремонт оперблока в областной детской больнице им. Красного креста, на который выделяли более 50 млн рублей.