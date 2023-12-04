Как курганским водителям подготовиться к поездке на дальние расстояния в мороз

Курганским водителям на трассе пригодится размораживатель, термос и жилет

05 декабря 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Росавтодор рекомендует зимой брать с собой в дорогу термос с горячим чаем или иным напитком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Зима в Курганской области — время повышенной опасности на автодорогах, в частности, трассах. Погодные условия в дальних поездках могут сильно меняться, поэтому подготовка к ним в зимнем сезоне требует большего внимания. Росавтодор поделился информацией с URA.RU о том, что нужно взять с собой в дальнюю поездку зимой и что проверить у автомобиля перед отправлением. «Без крайней необходимости настоятельно просим не выезжать на трассы. Убедитесь в том, что прошли все пункты, прежде, чем сесть за руль автомобиля», — сказал представитель дорожной службы. Первым делом дорожники рекомендуют проверить наличие и полноту «зимнего набора» автомобилиста. В него обязательно входит привычная водителям щетка со скребком, складная лопата, буксировочный трос, набор для запуска двигателя с постороннего аккумулятора. Не менее важно взять с собой размораживатель замков, фонарь с дополнительными батарейками, теплые перчатки, термобелье, сигнальный жилет со светоотражающими частицами, внешний аккумулятор для зарядки телефона и термос с горячим напитком. Затем необходимо проверить исправность автомобиля. Обязательно в машине должна быть аптечка и аварийный знак. Проверить надо исправность отопительной системы, уровень антифриза, заряд аккумулятора, электрооборудование. Кроме этого, стеклоочистители и тормозная система тоже подлежат проверке. Тормозная жидкость и «омывайка» должны быть в достатке. Также непременно нужны зимние шины. Росавтодор призывает воздержаться от путешествий, если чувствуете недомогание. Маршрут движения рекомендуют изучить заранее со всеми остановками. Проверить надо также прогноз погоды и держаться рекомендаций экстренных служб. В связи погодными условиями движение по федеральной трассе в Курганской области ограничено. Возможны метель и перепады температур от 0 до -18 градусов. Кроме того, с 6 по 11 декабря в некоторых районах области ожидается похолодание до -40 градусов. Фото: Росавтодор Фото: Росавтодор Фото: Росавтодор Фото: Росавтодор Фото: Росавтодор Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зима в Курганской области — время повышенной опасности на автодорогах, в частности, трассах. Погодные условия в дальних поездках могут сильно меняться, поэтому подготовка к ним в зимнем сезоне требует большего внимания. Росавтодор поделился информацией с URA.RU о том, что нужно взять с собой в дальнюю поездку зимой и что проверить у автомобиля перед отправлением. «Без крайней необходимости настоятельно просим не выезжать на трассы. Убедитесь в том, что прошли все пункты, прежде, чем сесть за руль автомобиля», — сказал представитель дорожной службы. Первым делом дорожники рекомендуют проверить наличие и полноту «зимнего набора» автомобилиста. В него обязательно входит привычная водителям щетка со скребком, складная лопата, буксировочный трос, набор для запуска двигателя с постороннего аккумулятора. Не менее важно взять с собой размораживатель замков, фонарь с дополнительными батарейками, теплые перчатки, термобелье, сигнальный жилет со светоотражающими частицами, внешний аккумулятор для зарядки телефона и термос с горячим напитком. Затем необходимо проверить исправность автомобиля. Обязательно в машине должна быть аптечка и аварийный знак. Проверить надо исправность отопительной системы, уровень антифриза, заряд аккумулятора, электрооборудование. Кроме этого, стеклоочистители и тормозная система тоже подлежат проверке. Тормозная жидкость и «омывайка» должны быть в достатке. Также непременно нужны зимние шины. Росавтодор призывает воздержаться от путешествий, если чувствуете недомогание. Маршрут движения рекомендуют изучить заранее со всеми остановками. Проверить надо также прогноз погоды и держаться рекомендаций экстренных служб. В связи погодными условиями движение по федеральной трассе в Курганской области ограничено. Возможны метель и перепады температур от 0 до -18 градусов. Кроме того, с 6 по 11 декабря в некоторых районах области ожидается похолодание до -40 градусов.