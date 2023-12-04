В Кургане бизнесмена наказали за незаконную выдачу кредитов

Курганского предпринимателя уличили в незаконной микрофинансовой деятельности. В его комиссионном магазине выдавали деньги в кредит под залог имущества без права ведения подобной деятельности. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
«Хозяйствующим субъектом в нарушение Федерального закона <…> „О потребительском кредите“ на системной основе предоставлялись населению потребительские кредиты (заем) под залог движимого имущества в отсутствие права на ведение микрофинансовой деятельности», — информирует сайт прокуратуры. Нарушения нашли в точках «Народная марка» после сигнала уральского управления Центробанка.
В отношении владельцы возбудили административное дело. За незаконную выдачу потребительских займов бизнесмена оштрафовали на 30 тысяч. Незаконная выдача кредитов в магазине была прекращена.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганских аптеках незаконно продавали лекарства. Полицейские провели в аптеках города более 300 проверок и изъяли около 2,5 тысяч товаров.
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