04 декабря 2023

Главврач курганской больницы, не ответивший пациенту, заплатит штраф

© Служба новостей «URA.RU»
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Главврач межрайонной больницы №3 оштрафована на 5000 рублей Фото:

Главный врач межрайонной больницы №3 в Кетовском округе Маргарита Лошенкова заплатит штраф за то, что в положенный срок не ответил на обращение заявителя. Сумма штрафа — 5000 рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«Прокуратура Кетовского района провела проверку исполнения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности ГБУ „Межрайонная больница № 3“. В нарушение закона обращение местной жительницы, поступившее в учреждение здравоохранения, своевременно не рассмотрено, ответ заявителю в установленный срок не направлен», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении главврача возбуждено дело об административном правонарушении (ст. 5.59 КоАП). Мировой судья назначил наказание в виде штрафа — 5 000 рублей.

URA.RU писало, что Маргарита Лошенкова помимо межрайонной больницы №3 в 2022 году возглавила также Половинскую ЦРБ. Фактически под ее управлением находятся четыре ЦРБ (три больницы были объедены в межрайонную больницу №3).

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Главный врач межрайонной больницы №3 в Кетовском округе Маргарита Лошенкова заплатит штраф за то, что в положенный срок не ответил на обращение заявителя. Сумма штрафа — 5000 рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «Прокуратура Кетовского района провела проверку исполнения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности ГБУ „Межрайонная больница № 3“. В нарушение закона обращение местной жительницы, поступившее в учреждение здравоохранения, своевременно не рассмотрено, ответ заявителю в установленный срок не направлен», — говорится в сообщении ведомства. В отношении главврача возбуждено дело об административном правонарушении (ст. 5.59 КоАП). Мировой судья назначил наказание в виде штрафа — 5 000 рублей. URA.RU писало, что Маргарита Лошенкова помимо межрайонной больницы №3 в 2022 году возглавила также Половинскую ЦРБ. Фактически под ее управлением находятся четыре ЦРБ (три больницы были объедены в межрайонную больницу №3).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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