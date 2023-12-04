Главврач курганской больницы, не ответивший пациенту, заплатит штраф

05 декабря 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Главврач межрайонной больницы №3 оштрафована на 5000 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Главный врач межрайонной больницы №3 в Кетовском округе Маргарита Лошенкова заплатит штраф за то, что в положенный срок не ответил на обращение заявителя. Сумма штрафа — 5000 рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «Прокуратура Кетовского района провела проверку исполнения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности ГБУ „Межрайонная больница № 3“. В нарушение закона обращение местной жительницы, поступившее в учреждение здравоохранения, своевременно не рассмотрено, ответ заявителю в установленный срок не направлен», — говорится в сообщении ведомства. В отношении главврача возбуждено дело об административном правонарушении (ст. 5.59 КоАП). Мировой судья назначил наказание в виде штрафа — 5 000 рублей. URA.RU писало, что Маргарита Лошенкова помимо межрайонной больницы №3 в 2022 году возглавила также Половинскую ЦРБ. Фактически под ее управлением находятся четыре ЦРБ (три больницы были объедены в межрайонную больницу №3).

Главный врач межрайонной больницы №3 в Кетовском округе Маргарита Лошенкова заплатит штраф за то, что в положенный срок не ответил на обращение заявителя. Сумма штрафа — 5000 рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «Прокуратура Кетовского района провела проверку исполнения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности ГБУ „Межрайонная больница № 3“. В нарушение закона обращение местной жительницы, поступившее в учреждение здравоохранения, своевременно не рассмотрено, ответ заявителю в установленный срок не направлен», — говорится в сообщении ведомства. В отношении главврача возбуждено дело об административном правонарушении (ст. 5.59 КоАП). Мировой судья назначил наказание в виде штрафа — 5 000 рублей. URA.RU писало, что Маргарита Лошенкова помимо межрайонной больницы №3 в 2022 году возглавила также Половинскую ЦРБ. Фактически под ее управлением находятся четыре ЦРБ (три больницы были объедены в межрайонную больницу №3).