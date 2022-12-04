Главврач трех курганских больниц возглавила еще одну ЦРБ

В Курганской области главврач возглавила четыре ЦРБ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель трех больниц Курганской области Маргарита Лошенкова назначена исполняющей обязанности главного врача еще одного медучреждения — Половинской центральной районной больницы. Об этом сообщается в официальной группе больницы во «ВКонтакте».

«Приказом департамента здравоохранения Курганской области исполняющей обязанности главного врача ГБУ „Половинская ЦРБ “ назначена Лошенкова Маргарита Дмитриевна. Маргарита Дмитриевна в 1996 году окончила Тюменскую медицинскую академию по специальности „Педиатрия “. После интернатуры устроилась на работу врачом-педиатром в Глядянскую ЦРБ. Имеет специализации: врач функциональной диагностики, врач-трансфузиолог, организация в здравоохранении. Возглавляет Глядянскую, Звериноголовскую, Кетовскую больницы», — говорится в сообщении ГБУ «Половинская ЦРБ».

Ранее Половинской и Кетовской ЦРБ в должности и. о. главврача руководил военный врач из Санкт-Петербурга Игорь Радионов. Он уволился в ноябре 2022 года. URA.RU писало, что в середине ноября в Половинской ЦРБ перестал работать отопительный котел. В депздраве пояснили, что из строя вышел резервный котел, основной продолжает работать, поддерживая необходимую температуру в здании. Отметим, что в регионе проходит медицинская реформа, согласной которой районные больницы объединяют в межрайонные. Также за последние полгода из больниц Курганской области уволились восемь главврачей.

Главврач Звериноголовской, Глядянской и Кетовской ЦРБ Маргарита Лошенкова возглавила Половинскую ЦРБ фото: группа «ГБУ Половинская ЦРБ», «ВКонтакте»