Мэрия Кургана проиграла суды владельцу пивных павильонов

05 декабря 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганский бизнесмен заставил через суд мэрию продлить аренду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Кургана не смогла снести пивные павильоны на улицах Мяготина и Гоголя-Тобольной. Владелец торговых точек добился через суд отмены запрета на продление аренды и будет реконструировать объекты. Информация размещена на сайтах арбитражных судов. «Признать незаконным отказ департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана в заключении договоров на размещение нестационарных торговых объектов», — говорится в решении Курганского арбитражного суда. Спор касался павильонов с продажей пива на розлив рядом с ЗАГСом и Детским парком. Предприниматель купил два павильона на конкурсных торгах. В мэрии новому владельцу отказали в продлении аренды. По версии источника URA.RU из коммерческой сферы, администрация намеревалась снести павильоны. В качестве обоснования было отмечено, что заявитель пропустил срок для подачи документов. Однако бизнесмен доказал, что имеет право разместить объекты без проведения торгов в рамках прежних разрешений. Апелляционные инстанции в ответ на жалобы администрации подтвердили правоту решения. Павильоны на Гоголя, 16 и К. Мяготина, 87 останутся на своем месте, но будут реконструированы согласно новым требованиям. Бизнесмен уже работает над проектной документацией. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане снесли объект, который мешал строить рынок. Предпринимателю снести подстанцию, из-за которой два года на могли достроить крытый рынок рядом с улицей Некрасова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Кургана не смогла снести пивные павильоны на улицах Мяготина и Гоголя-Тобольной. Владелец торговых точек добился через суд отмены запрета на продление аренды и будет реконструировать объекты. Информация размещена на сайтах арбитражных судов. «Признать незаконным отказ департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана в заключении договоров на размещение нестационарных торговых объектов», — говорится в решении Курганского арбитражного суда. Спор касался павильонов с продажей пива на розлив рядом с ЗАГСом и Детским парком. Предприниматель купил два павильона на конкурсных торгах. В мэрии новому владельцу отказали в продлении аренды. По версии источника URA.RU из коммерческой сферы, администрация намеревалась снести павильоны. В качестве обоснования было отмечено, что заявитель пропустил срок для подачи документов. Однако бизнесмен доказал, что имеет право разместить объекты без проведения торгов в рамках прежних разрешений. Апелляционные инстанции в ответ на жалобы администрации подтвердили правоту решения. Павильоны на Гоголя, 16 и К. Мяготина, 87 останутся на своем месте, но будут реконструированы согласно новым требованиям. Бизнесмен уже работает над проектной документацией. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане снесли объект, который мешал строить рынок. Предпринимателю снести подстанцию, из-за которой два года на могли достроить крытый рынок рядом с улицей Некрасова.