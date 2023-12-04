04 декабря 2023

Мэрия Кургана проиграла суды владельцу пивных павильонов

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, арбитражный суд, арбитражный суд курганской области
Курганский бизнесмен заставил через суд мэрию продлить аренду Фото:

Мэрия Кургана не смогла снести пивные павильоны на улицах Мяготина и Гоголя-Тобольной. Владелец торговых точек добился через суд отмены запрета на продление аренды и будет реконструировать объекты. Информация размещена на сайтах арбитражных судов.

«Признать незаконным отказ департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана в заключении договоров на размещение нестационарных торговых объектов», — говорится в решении Курганского арбитражного суда. Спор касался павильонов с продажей пива на розлив рядом с ЗАГСом и Детским парком.

Предприниматель купил два павильона на конкурсных торгах. В мэрии новому владельцу отказали в продлении аренды. По версии источника URA.RU из коммерческой сферы, администрация намеревалась снести павильоны. В качестве обоснования было отмечено, что заявитель пропустил срок для подачи документов. Однако бизнесмен доказал, что имеет право разместить объекты без проведения торгов в рамках прежних разрешений.

Апелляционные инстанции в ответ на жалобы администрации подтвердили правоту решения. Павильоны на Гоголя, 16 и К. Мяготина, 87 останутся на своем месте, но будут реконструированы согласно новым требованиям. Бизнесмен уже работает над проектной документацией.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане снесли объект, который мешал строить рынок. Предпринимателю снести подстанцию, из-за которой два года на могли достроить крытый рынок рядом с улицей Некрасова.

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Мэрия Кургана не смогла снести пивные павильоны на улицах Мяготина и Гоголя-Тобольной. Владелец торговых точек добился через суд отмены запрета на продление аренды и будет реконструировать объекты. Информация размещена на сайтах арбитражных судов. «Признать незаконным отказ департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана в заключении договоров на размещение нестационарных торговых объектов», — говорится в решении Курганского арбитражного суда. Спор касался павильонов с продажей пива на розлив рядом с ЗАГСом и Детским парком. Предприниматель купил два павильона на конкурсных торгах. В мэрии новому владельцу отказали в продлении аренды. По версии источника URA.RU из коммерческой сферы, администрация намеревалась снести павильоны. В качестве обоснования было отмечено, что заявитель пропустил срок для подачи документов. Однако бизнесмен доказал, что имеет право разместить объекты без проведения торгов в рамках прежних разрешений. Апелляционные инстанции в ответ на жалобы администрации подтвердили правоту решения. Павильоны на Гоголя, 16 и К. Мяготина, 87 останутся на своем месте, но будут реконструированы согласно новым требованиям. Бизнесмен уже работает над проектной документацией. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане снесли объект, который мешал строить рынок. Предпринимателю снести подстанцию, из-за которой два года на могли достроить крытый рынок рядом с улицей Некрасова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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