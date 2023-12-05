Тюмень научит другие регионы помогать наркоманам и алкоголикам с детьми

Тюменская область будет площадкой по реабилитации семей, где родители страдают от зависимостей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. Своим опытом Тюменская область поделится с другими регионами РФ.
«Тюменская область станет стажировочной площадкой по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают различными зависимостями. Будем делиться опытом с коллегами со всей России. <…> У нас есть хороший опыт по сопровождению таких родителей. Наши специалисты оказывают им комплексную помощь», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Глава региона отметил, что родители благодаря специальным центрам избавляются от зависимостей. В рамках этой программы в Тюменской области удалось сохранить в семьях более 50 детей.
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