Тюмень научит другие регионы помогать наркоманам и алкоголикам с детьми

05 декабря 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Родители благодаря специальным центрам избавляются от зависимостей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Тюменская область будет площадкой по реабилитации семей, где родители страдают от зависимостей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. Своим опытом Тюменская область поделится с другими регионами РФ. «Тюменская область станет стажировочной площадкой по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают различными зависимостями. Будем делиться опытом с коллегами со всей России. <…> У нас есть хороший опыт по сопровождению таких родителей. Наши специалисты оказывают им комплексную помощь», — написал губернатор в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что родители благодаря специальным центрам избавляются от зависимостей. В рамках этой программы в Тюменской области удалось сохранить в семьях более 50 детей.

Тюменская область будет площадкой по реабилитации семей, где родители страдают от зависимостей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. Своим опытом Тюменская область поделится с другими регионами РФ. «Тюменская область станет стажировочной площадкой по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают различными зависимостями. Будем делиться опытом с коллегами со всей России. <…> У нас есть хороший опыт по сопровождению таких родителей. Наши специалисты оказывают им комплексную помощь», — написал губернатор в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что родители благодаря специальным центрам избавляются от зависимостей. В рамках этой программы в Тюменской области удалось сохранить в семьях более 50 детей.