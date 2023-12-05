Тюмень научит другие регионы помогать наркоманам и алкоголикам с детьми

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Реабилитационный центр Урал без наркотиков. Екатеринбург, наркоман, реабилитант, силуэт, инкогнито, аноним
Родители благодаря специальным центрам избавляются от зависимостей Фото:

Тюменская область будет площадкой по реабилитации семей, где родители страдают от зависимостей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. Своим опытом Тюменская область поделится с другими регионами РФ.

«Тюменская область станет стажировочной площадкой по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают различными зависимостями. Будем делиться опытом с коллегами со всей России. <…> У нас есть хороший опыт по сопровождению таких родителей. Наши специалисты оказывают им комплексную помощь», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что родители благодаря специальным центрам избавляются от зависимостей. В рамках этой программы в Тюменской области удалось сохранить в семьях более 50 детей.

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Тюменская область будет площадкой по реабилитации семей, где родители страдают от зависимостей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. Своим опытом Тюменская область поделится с другими регионами РФ. «Тюменская область станет стажировочной площадкой по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают различными зависимостями. Будем делиться опытом с коллегами со всей России. <…> У нас есть хороший опыт по сопровождению таких родителей. Наши специалисты оказывают им комплексную помощь», — написал губернатор в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что родители благодаря специальным центрам избавляются от зависимостей. В рамках этой программы в Тюменской области удалось сохранить в семьях более 50 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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