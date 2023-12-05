Магазин Adidas откроется в России под новой вывеской ASP

Магазины Adidas и Reebok вернутся на российские рынки под новым брендом ASP. Об этом сообщил руководитель отдела маркетинга Lestate Илья Комиссаров.
«Продукция Adidas и Reebok, несмотря на их уход с российского рынка, будет продаваться в новой сети ASP, запускаемой Lestate, дистрибутором западных спортивных брендов. <…> Россияне, привыкшие к высокому качеству товаров западных марок, не готовы отказываться от них. Но в сегменте спорттоваров усиливается конкуренция из-за активизации локальных игроков», — передает слова представителя компании «
По словам топ-менеджера, первый магазин откроется уже на этой неделе в аутлете «Белая дача» в Москве. Количество магазинов под вывеской ASP пока обсуждается, расширение розничной сети будет постепенным, отметил Комиссаров.
После начала специальной военной операции на Украине многие страны стали вводить экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили многие зарубежные компании, в том числе и Reebok, который входил в структуры Adidas. В начале марта компания заявила о временном уходе с российского рынка: были приостановлены продажи онлайн и в розничных магазинах сети. В соцсетях обсуждали информацию о возможном возвращении Adidas в Россию. Однако тогда в компании опровергли эти данные.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.