Магазин Adidas откроется в России под новой вывеской ASP

06 декабря 2023 в 05:08 Размер текста - 17 +

Товары Adidas и Reebok будут продаваться под брендом ASP Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Магазины Adidas и Reebok вернутся на российские рынки под новым брендом ASP. Об этом сообщил руководитель отдела маркетинга Lestate Илья Комиссаров. «Продукция Adidas и Reebok, несмотря на их уход с российского рынка, будет продаваться в новой сети ASP, запускаемой Lestate, дистрибутором западных спортивных брендов. <…> Россияне, привыкшие к высокому качеству товаров западных марок, не готовы отказываться от них. Но в сегменте спорттоваров усиливается конкуренция из-за активизации локальных игроков», — передает слова представителя компании « Коммерсант». По словам топ-менеджера, первый магазин откроется уже на этой неделе в аутлете «Белая дача» в Москве. Количество магазинов под вывеской ASP пока обсуждается, расширение розничной сети будет постепенным, отметил Комиссаров. После начала специальной военной операции на Украине многие страны стали вводить экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили многие зарубежные компании, в том числе и Reebok, который входил в структуры Adidas. В начале марта компания заявила о временном уходе с российского рынка: были приостановлены продажи онлайн и в розничных магазинах сети. В соцсетях обсуждали информацию о возможном возвращении Adidas в Россию. Однако тогда в компании опровергли эти данные. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Магазины Adidas и Reebok вернутся на российские рынки под новым брендом ASP. Об этом сообщил руководитель отдела маркетинга Lestate Илья Комиссаров. «Продукция Adidas и Reebok, несмотря на их уход с российского рынка, будет продаваться в новой сети ASP, запускаемой Lestate, дистрибутором западных спортивных брендов. <…> Россияне, привыкшие к высокому качеству товаров западных марок, не готовы отказываться от них. Но в сегменте спорттоваров усиливается конкуренция из-за активизации локальных игроков», — передает слова представителя компании «Коммерсант». По словам топ-менеджера, первый магазин откроется уже на этой неделе в аутлете «Белая дача» в Москве. Количество магазинов под вывеской ASP пока обсуждается, расширение розничной сети будет постепенным, отметил Комиссаров. После начала специальной военной операции на Украине многие страны стали вводить экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили многие зарубежные компании, в том числе и Reebok, который входил в структуры Adidas. В начале марта компания заявила о временном уходе с российского рынка: были приостановлены продажи онлайн и в розничных магазинах сети. В соцсетях обсуждали информацию о возможном возвращении Adidas в Россию. Однако тогда в компании опровергли эти данные.