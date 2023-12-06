Байден впал в панику из-за прекращения поддержки Украины

Байден назвал абсолютным сумасшествием провал в вопросе поддержки Украины

Прекращение поддержки Украины противоречит интересам США, считает Джо Байден Фото: Official White House / Adam Schultz

Несогласование нового пакета помощи Украине станет абсолютным сумасшествием для США. Об этом заявил американский президент Джо Байден. Он также назвал прекращение поддержки Киева неправильным решением и заявил, что это противоречит интересам Вашингтона.

«Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно», — приводит слова Байдена пресс-пул Белого дома. Цитату передает AFP.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США «достигли дна бочки», исчерпав все возможности для предоставления помощи Украине. Как пишет Politico, украинские власти, в свою очередь, признались, что после декабря страна окажется в «на мели», не имея финансовой поддержки.

Позже сенаторы-республиканцы покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, так как не получили от демократов ответа на свои предложения. Президент Украины Владимир Зеленский отказался выступать на этом брифинге перед Конгрессом в самый последний момент. Сенатор Митт Ромни назвал это «хорошим решением».