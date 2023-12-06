У России появилась новая цель на Украине

Военный аналитик Прохватилов: стратегическая инициатива на стороне РФ

07 декабря 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Бои возле Авдеевки продолжатся, сказал Владимир Прохватилов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России нужно пресечь попытки Украины возобновить военное производство и продолжить наступать, пока Киев остается без поставок оружия, а стратегическая инициатива на стороне российских военных. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки на Украине и в мире, Владимир Прохватилов. «России нужно лишить Украину возможности восстановить свою полностью утраченную боевую мощь. Страна ни в коем случае не должна стать военной державой даже среднего уровня. Киев этим активно сейчас занимается. Главным застрельщиком этого процесса является германский военно-промышленный гигант Rheinmetall. Этот концерн полностью контролируется американским инвестиционным фондом Black Rock. Он сейчас заявил, что в ближайшие недели начнет строить на Украине завод по производству боеприпасов и бронетехники», — сказал Владимир Прохватилов. Новость по теме Немецкий концерн Rheinmetall запустит производство танков на Украине в 2024 году По его словам, если уничтожить детище Rheinmetall, Украина не будет возобновлять попыток. «Главные цели должны быть устремлены как минимум в среднесрочную перспективу. Если мы сможем, но понятно, каким способом, начать пресекать эти попытки, следующих уже не будет. Отдельные ремонтные танковые заводы еще функционируют, их надо уничтожить. Если какое-то предприятие находится на территории Украины и производит боеприпасы, которые используются в ходе боевых действий против русской армии, — это законная цель. Мы имеем полное право уничтожить военное производство на территории Украины», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что сейчас Россия находится в более выгодном положении, чем украинские военные. «Задачу недопущения возрождения военно-промышленного комплекса Украины нужно решать эффективно. Сейчас стратегическая инициатива переходит к русской армии. Несомненно, что в ближайшие месяцы Украина не получит достаточного финансирования и подкрепления живой силой, боеприпасами и техникой. Наши наступления на Украине, которые сейчас сконцентрированы в основном вокруг Авдеевки (ДНР), будут продолжаться. Я надеюсь это будет сделано грамотно чтобы не оказаться в той же ложной ситуации, какой оказалась Украина, когда начинала свой провалившийся контрнаступ», — заключил Прохватилов Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Украину ждет очень тяжелая зима. Так как Штаты исчерпали свои возможности в оказании военной помощи стране. Издание Politico, опираясь на слова неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского, сообщило, что у Киева заканчиваются финансы. Их не будет после декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

России нужно пресечь попытки Украины возобновить военное производство и продолжить наступать, пока Киев остается без поставок оружия, а стратегическая инициатива на стороне российских военных. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки на Украине и в мире, Владимир Прохватилов. «России нужно лишить Украину возможности восстановить свою полностью утраченную боевую мощь. Страна ни в коем случае не должна стать военной державой даже среднего уровня. Киев этим активно сейчас занимается. Главным застрельщиком этого процесса является германский военно-промышленный гигант Rheinmetall. Этот концерн полностью контролируется американским инвестиционным фондом Black Rock. Он сейчас заявил, что в ближайшие недели начнет строить на Украине завод по производству боеприпасов и бронетехники», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, если уничтожить детище Rheinmetall, Украина не будет возобновлять попыток. «Главные цели должны быть устремлены как минимум в среднесрочную перспективу. Если мы сможем, но понятно, каким способом, начать пресекать эти попытки, следующих уже не будет. Отдельные ремонтные танковые заводы еще функционируют, их надо уничтожить. Если какое-то предприятие находится на территории Украины и производит боеприпасы, которые используются в ходе боевых действий против русской армии, — это законная цель. Мы имеем полное право уничтожить военное производство на территории Украины», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что сейчас Россия находится в более выгодном положении, чем украинские военные. «Задачу недопущения возрождения военно-промышленного комплекса Украины нужно решать эффективно. Сейчас стратегическая инициатива переходит к русской армии. Несомненно, что в ближайшие месяцы Украина не получит достаточного финансирования и подкрепления живой силой, боеприпасами и техникой. Наши наступления на Украине, которые сейчас сконцентрированы в основном вокруг Авдеевки (ДНР), будут продолжаться. Я надеюсь это будет сделано грамотно чтобы не оказаться в той же ложной ситуации, какой оказалась Украина, когда начинала свой провалившийся контрнаступ», — заключил Прохватилов Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Украину ждет очень тяжелая зима. Так как Штаты исчерпали свои возможности в оказании военной помощи стране. Издание Politico, опираясь на слова неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского, сообщило, что у Киева заканчиваются финансы. Их не будет после декабря.