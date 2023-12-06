Курганские школьники 7 декабря останутся дома

В курганских школах вводится дистант
В Кургане школьников первой смены переводят на дистанционное обучение из-за холодов. Об этом сообщила мэр города Елена Ситникова.
«По прогнозам синоптиков, завтра (7 декабря — прим. URA.RU) с утра будет -32 градуса, слабый ветер. Принято решение, что первая смена с 1-го по 11-й класс будет учиться с применением дистанционных технологий. По второй смене сообщим дополнительно», — написала Елена Ситникова в своем teleram-канале.
По данным МЧС, морозы в регионе с 6 по 11 декабря могут достигать 40 градусов. До этого редакция URA.RU предполагала, что очные занятия в школах начнут отменять с 7-го числа.
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