Курганские школьники 7 декабря останутся дома

В Кургане школьников переводят на дистанционное обучение из-за морозов

06 декабря 2023 в 21:34 Размер текста - 17 +

В курганских школах вводится дистант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане школьников первой смены переводят на дистанционное обучение из-за холодов. Об этом сообщила мэр города Елена Ситникова. «По прогнозам синоптиков, завтра (7 декабря — прим. URA.RU) с утра будет -32 градуса, слабый ветер. Принято решение, что первая смена с 1-го по 11-й класс будет учиться с применением дистанционных технологий. По второй смене сообщим дополнительно», — написала Елена Ситникова в своем teleram-канале. По данным МЧС, морозы в регионе с 6 по 11 декабря могут достигать 40 градусов. До этого редакция URA.RU предполагала, что очные занятия в школах начнут отменять с 7-го числа.

В Кургане школьников первой смены переводят на дистанционное обучение из-за холодов. Об этом сообщила мэр города Елена Ситникова. «По прогнозам синоптиков, завтра (7 декабря — прим. URA.RU) с утра будет -32 градуса, слабый ветер. Принято решение, что первая смена с 1-го по 11-й класс будет учиться с применением дистанционных технологий. По второй смене сообщим дополнительно», — написала Елена Ситникова в своем teleram-канале. По данным МЧС, морозы в регионе с 6 по 11 декабря могут достигать 40 градусов. До этого редакция URA.RU предполагала, что очные занятия в школах начнут отменять с 7-го числа.