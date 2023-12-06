Арестович* обвинил главу ГУР Буданова в пиаре на убийстве Кивы

06 декабря 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

Алексей Арестович* высказался об убийстве Кивы и реакции ГУР Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов присваивает себе «чужие заслуги» в деле об убийстве экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Такое мнение высказал бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). «Снова и снова вызывает удивление быстрая (слишком быстрая) реакция ГУР Украины, которое подтвердило ликвидацию Кивы. Попытки ГУРа медийно перехватывать чужие заслуги, начиная с Крымского моста, давно вызывает у меня стойкое удивление», — написал Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в своем telegram-канале. Бывший парламентарий Рады Кива был застрелен на территории гостиничного комплекса в Подмосковье. По версии «Украинской правды», убийство экс-депутата было спланировано СБУ. Ответственность на себя взяли представители ГУР. На правом виске Кивы была резаная рана, на левой части лица обнаружена гематома. По факту убийства возбудили уголовное дело. URA.RU подготовило всю известную информацию о происшествии на данный момент. * Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов присваивает себе «чужие заслуги» в деле об убийстве экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Такое мнение высказал бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). «Снова и снова вызывает удивление быстрая (слишком быстрая) реакция ГУР Украины, которое подтвердило ликвидацию Кивы. Попытки ГУРа медийно перехватывать чужие заслуги, начиная с Крымского моста, давно вызывает у меня стойкое удивление», — написал Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в своем telegram-канале. Бывший парламентарий Рады Кива был застрелен на территории гостиничного комплекса в Подмосковье. По версии «Украинской правды», убийство экс-депутата было спланировано СБУ. Ответственность на себя взяли представители ГУР. На правом виске Кивы была резаная рана, на левой части лица обнаружена гематома. По факту убийства возбудили уголовное дело. URA.RU подготовило всю известную информацию о происшествии на данный момент. * Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.