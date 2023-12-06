Курганские волонтеры ищут родственников женщины, которая откликается на имя Юлия. Фото

07 декабря 2023 в 03:29 Размер текста - 17 +

Женщина не помнит ни родных, ни близких (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Курганские волонтеры разыскивают родственников женщины, которая называет себя Юлия. Она с марта находится в одном из городских медучреждений, передает региональный поисковой отряд «ЛизаАлерт». «Помогите найти родных. Женщина называет себя Юлия, на вид 70 лет. С 24 марта 2023 года он находится в медицинской организации Кургана», — написано в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы женщины: рост 174 см, нормальное телосложение, волосы темно-русые с проседью, карие глаза. Другие подробности не сообщаются. Поисковики разыскивают родственников женщины Фото: группа VK поискового отряда «ЛизаАлерт» Курганской области, https://vk.com/lizaalert_kurgan

Курганские волонтеры разыскивают родственников женщины, которая называет себя Юлия. Она с марта находится в одном из городских медучреждений, передает региональный поисковой отряд «ЛизаАлерт». «Помогите найти родных. Женщина называет себя Юлия, на вид 70 лет. С 24 марта 2023 года он находится в медицинской организации Кургана», — написано в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы женщины: рост 174 см, нормальное телосложение, волосы темно-русые с проседью, карие глаза. Другие подробности не сообщаются.