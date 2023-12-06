06 декабря 2023

Курганские волонтеры ищут родственников женщины, которая откликается на имя Юлия. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, усталость, боль, женщина, депрессия, закрывает лицо рукой, рука
Женщина не помнит ни родных, ни близких (архивное фото) Фото:

Курганские волонтеры разыскивают родственников женщины, которая называет себя Юлия. Она с марта находится в одном из городских медучреждений, передает региональный поисковой отряд «ЛизаАлерт».

«Помогите найти родных. Женщина называет себя Юлия, на вид 70 лет. С 24 марта 2023 года он находится в медицинской организации Кургана», — написано в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Особые приметы женщины: рост 174 см, нормальное телосложение, волосы темно-русые с проседью, карие глаза. Другие подробности не сообщаются.

Поисковики разыскивают родственников женщины
Поисковики разыскивают родственников женщины
Фото:

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Курганские волонтеры разыскивают родственников женщины, которая называет себя Юлия. Она с марта находится в одном из городских медучреждений, передает региональный поисковой отряд «ЛизаАлерт». «Помогите найти родных. Женщина называет себя Юлия, на вид 70 лет. С 24 марта 2023 года он находится в медицинской организации Кургана», — написано в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы женщины: рост 174 см, нормальное телосложение, волосы темно-русые с проседью, карие глаза. Другие подробности не сообщаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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