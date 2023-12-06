Женщина не помнит ни родных, ни близких (архивное фото)
Курганские волонтеры разыскивают родственников женщины, которая называет себя Юлия. Она с марта находится в одном из городских медучреждений, передает региональный поисковой отряд «ЛизаАлерт».
«Помогите найти родных. Женщина называет себя Юлия, на вид 70 лет. С 24 марта 2023 года он находится в медицинской организации Кургана», — написано в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Особые приметы женщины: рост 174 см, нормальное телосложение, волосы темно-русые с проседью, карие глаза. Другие подробности не сообщаются.
Поисковики разыскивают родственников женщины
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